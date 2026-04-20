Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Peligrosa maniobra! Captan imprudencia de un piloto en la Interamericana (video)

  • Por Jessica González
20 de abril de 2026, 07:33
El tráiler iba sin control. (Foto: captura de video)

El tráiler iba sin control. (Foto: captura de video)

El piloto iba esquivando a todos los vehículos que transitaban por la carretera.

OTRAS NOTICIAS: Por "ganar" pasajeros: pilotos de bus pelean en la vía pública (video)

Una maniobra imprudente de un piloto de tráiler fue captada por un conductor que transitaba por la ruta Interamericana. 

Según muestra el video, el piloto va sin control, esquivando a todos los vehículos que circulan por la vía. 

Al llegar a las curvas, lejos de bajar la velocidad, el señalado sigue acelerando sin medir consecuencias. 

Mira aquí el video: 

Las imágenes han causado rechazo entre usuarios, pues se trata de una acción que pudo haber terminado en tragedia.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar