¡Peligrosa maniobra! Captan imprudencia de un piloto en la Interamericana (video)

El piloto iba esquivando a todos los vehículos que transitaban por la carretera.
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Una maniobra imprudente de un piloto de tráiler fue captada por un conductor que transitaba por la ruta Interamericana.
Según muestra el video, el piloto va sin control, esquivando a todos los vehículos que circulan por la vía.
Al llegar a las curvas, lejos de bajar la velocidad, el señalado sigue acelerando sin medir consecuencias.
Mira aquí el video:
Las imágenes han causado rechazo entre usuarios, pues se trata de una acción que pudo haber terminado en tragedia.