Por "ganar" pasajeros: pilotos de bus pelean en la vía pública (video)

Los pilotos se insultan y desataron una pelea en vía pública.
OTRAS NOTICIAS: Manifestantes bloquean el paso en el Periférico este domingo
En redes sociales ha circulado un video donde se observa a dos hombres peleando en el Trébol.
Según información preliminar, los hombres son pilotos de bus extraurbano, quienes peleaban por "ganar" pasajeros.
En el video también se observa cómo testigos se sorprendieron al ver que en el interior del transporte también habían otros hombres golpeándose.
Mira:
Un transeúnte intenta frenar la pelea en el interior del bus, pero es bajado a la fuerza y recibe un puñetazo de otro hombre, quien lo insulta y le exige no "meterse".