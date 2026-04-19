Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Por "ganar" pasajeros: pilotos de bus pelean en la vía pública (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 12:01
Los hombres discutían en plena calle. (Foto: captura de video)

Los hombres discutían en plena calle. (Foto: captura de video)

Los pilotos se insultan y desataron una pelea en vía pública.

OTRAS NOTICIAS: Manifestantes bloquean el paso en el Periférico este domingo

En redes sociales ha circulado un video donde se observa a dos hombres peleando en el Trébol.

Según información preliminar, los hombres son pilotos de bus extraurbano, quienes peleaban por "ganar" pasajeros.

En el video también se observa cómo testigos se sorprendieron al ver que en el interior del transporte también habían otros hombres golpeándose.

Mira:

Un transeúnte intenta frenar la pelea en el interior del bus, pero es bajado a la fuerza y recibe un puñetazo de otro hombre, quien lo insulta y le exige no "meterse".

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar