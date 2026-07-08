Capturan a cuatro integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de motos

Por medio de una serie de allanamientos realizados en Santa Cruz del Quiché, agentes policiales lograron la captura de cuatro hombres y la recuperación de vehículos robados.
OTRAS NOTICIAS: Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el clima el resto de la semana
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles 8 de julio, sobre una serie de allanamientos que permitieron cuatro capturas en Quiché.
Según el reporte policial, las investigaciones en curso habrían terminado en cuatro allanamientos en Santa Cruz del Quiché, ya que se buscaban a cuatro personas señaladas de ser integrantes de una estructura criminal dedicada al robo y hurto de motocicletas.
Durante estas acciones se localizaron seis motos de las cuales cuatro tienen reporte de robo y las otros dos no contaban con ninguna documentación que ampare su legalidad.
Estos operativos se trabajaron en colaboración de investigadores y agentes de la PNC y el Ministerio Público.
Tras la captura, fueron puestos a disposición de la ley para poder solventar su situación penal.