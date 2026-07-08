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Capturan a cuatro integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de motos

  • Por Reychel Méndez
08 de julio de 2026, 06:57
Cuatro de las motocicletas contaban con reporte de robo mientras que las otras dos no tenían documentación. (Foto ilustrativa: iStock)

Cuatro de las motocicletas contaban con reporte de robo mientras que las otras dos no tenían documentación. (Foto ilustrativa: iStock)

Por medio de una serie de allanamientos realizados en Santa Cruz del Quiché, agentes policiales lograron la captura de cuatro hombres y la recuperación de vehículos robados.

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La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles 8 de julio, sobre una serie de allanamientos que permitieron cuatro capturas en Quiché. 

Según el reporte policial, las investigaciones en curso habrían terminado en cuatro allanamientos en Santa Cruz del Quiché, ya que se buscaban a cuatro personas señaladas de ser integrantes de una estructura criminal dedicada al robo y hurto de motocicletas.

Los capturados deberán responder a la justicia. (Foto: PNC)
Los capturados deberán responder a la justicia. (Foto: PNC)

Durante estas acciones se localizaron seis motos de las cuales cuatro tienen reporte de robo y las otros dos no contaban con ninguna documentación que ampare su legalidad.

Estos operativos se trabajaron en colaboración de investigadores y agentes de la PNC y el Ministerio Público.

Tras la captura, fueron puestos a disposición de la ley para poder solventar su situación penal.

Al final de las diligencias, se localizaron seis motocicletas que posteriormente fueron decomisadas. (Foto: PNC)
Al final de las diligencias, se localizaron seis motocicletas que posteriormente fueron decomisadas. (Foto: PNC)

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