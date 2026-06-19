Capturan a dos hermanos vinculados al asesinato de una menor de 14 años

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Además de los hermanos, se capturó a una mujer por obstrucción a la acción penal.

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Por medio de una serie de investigaciones, las autoridades lograron establecer una línea de tiempo y determinar la posible responsabilidad de dos hermanos en la muerte de una menor llamada Santos Aron Sinai, de 14 años.

Según las líneas de investigación, los hermanos habían sido vistos molestando a la menor, días antes de su desaparición.

Dichas investigaciones, permitieron obtener pruebas con las que les fue autorizado el cateo y captura de los hermanos: José Pablo y Rigoberto de Jesús de apellidos González Gómez, de 37 y 35 años.

Los hermanos fueron trasladados a Torre de Tribunales para esclarecer los hechos. (Foto: PNC)

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en ese municipio y como parte de la investigación fueron incautadas dos motocicletas, que según testigos fueron vistas cerca del lugar donde fue localizado el cuerpo de la menor.

Cuando terminaron la diligencia y los hermanos fueron notificados de que iban a ser detenidos, Juana del Rosario Monzón, de 31 años, se abalanzó contra los agentes, por lo que procedieron a capturarla señalada de obstrucción a la acción penal.

Los tres fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde deberán de resolver su situación legal.

Una tercera persona terminó capturada por obstrucción a la acción penal. (Foto: PNC)

Sobre la víctima

Santos, fue localizada en un sector de la aldea Guayabaj, del municipio de Palencia el 29 de marzo de este año.

La búsqueda de la menor se habría desarrollado por varios días. Cuando encontraron su cuerpo, la víctima tenía señales de violencia y heridas de arma de fuego.