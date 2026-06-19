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Así colapsó el Zócalo de la Ciudad de México minutos antes del partido ante Corea

  • Por Reychel Méndez
19 de junio de 2026, 07:20
Miles de aficionados asistieron al evento (Foto: Captura de video)

Miles de aficionados asistieron al evento (Foto: Captura de video)

Las entradas de la explanada mexicana colapsaron debido a la multitud de personas que asistieron al evento.

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Desde las primeras horas del pasado jueves 18 de junio, miles de aficionados asistieron al duelo de México y Corea del Sur.

Ante este evento, el número de personas que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, rebasó la logística de las autoridades y generó caos a pocos minutos de iniciar el partido.

Según los medios locales, cientos de personas se presentaron al lugar desde muy temprano, al paso de los minutos varias calles y avenidas aledañas, se saturaron de peatones.

@alejandriacardena Zócalo en la CDMX no vengan más!!! #ModoPartido #fypシ゚viral #cdmx #zocalocdmx #mundial ♬ sonido original - Alejandria Cardenas

Minutos antes del encuentro, la explanada ya estaba llena, por lo que la multitud empezó a empujar, gritar e intentar ingresar a este espacio a la fuerza.

Ante el caos, los policías que resguardaban la zona, decidieron abrir algunas puertas para facilitar el acceso, pero también provocó que mucha gente corriera y se generara desorden.

Varios videos compartidos en redes sociales, evidenciaron la cantidad de presentes en este espacio de la Ciudad de México. Además, en un caso similar, en Guadalajara se forzó una de las entradas del Fan Fest.

@marcus_1088

Rompen la valla del fan fest Guadalajara

♬ sonido original - Marcus Hernández

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