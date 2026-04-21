Jorgan Andrews es el nuevo Encargado de Negocios de EE. UU. en Guatemala

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La sede diplomática estadounidense aun está a la espera de la asignación de un embajador oficial.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó la designación de Jorgan Andrews como nuevo Encargado de Negocios en el país, en sustitución de John Barrett, quien asumirá funciones diplomáticas en Venezuela.

La sede diplomática informó, a través de sus cuentas de redes sociales oficiales, que Andrews cuenta con más de 30 años de carrera en el servicio exterior estadounidense.

Asimismo, precisó que cuenta con experiencia en América Latina, Asia y Europa, así como en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que contribuirá a fortalecer la relación bilateral con Guatemala.

El diplomático sustituye a John Barrett, quien fue designado como Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en reemplazo de Laura F. Dogu, en el marco de ajustes dentro del cuerpo diplomático estadounidense.

¡Bienvenido, Jorgan K. Andrews, Encargado de Negocios en Guatemala! Con más de 30 años de carrera diplomática, una amplia experiencia en países de Latinoamérica, Asia, Europa y en el Consejo de Seguridad Nacional, se incorpora a nuestra embajada para fortalecer nuestra relación… pic.twitter.com/vVHGhDLend — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 21, 2026

Previo a asumir esta función, Andrews se desempeñó como ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, cargo desde el cual inició su agenda oficial en el país con reuniones con autoridades del Gobierno guatemalteco.

De acuerdo con información del Ministerio de Gobernación, el diplomático sostuvo un encuentro con el titular de esa cartera Marco Antonio Villeda, en lo que constituyó su primera actividad oficial.

La designación de Andrews ocurre mientras Estados Unidos mantiene su representación diplomática en Guatemala a nivel de encargado de negocios, a la espera de la eventual llegada de un embajador titular.

Experiencia en lucha contra las drogas

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Jorgan Andrews fue subsecretario Adjunto de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés).

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Asimismo, ha supervisado los programas de la Oficina de Inmigración y Naturalización en Europa y Asia, incluyendo Afganistán y Pakistán, y colaboró con socios internacionales para disuadir o interrumpir el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas transnacionales.

El Departamento de Estado precisa que Andrews trabajó anteriormente en dos de los tres programas más importantes de la Oficina de Inmigración y Naturalización en Colombia y México.

Además, de 2013 a 2016, dirigió la sección del INL en Bogotá durante las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También se desempeñó como subdirector del INL en la Ciudad de México de 2010 a 2013, donde contribuyó a la implementación de la Iniciativa Mérida.

"Tanto en Colombia como en México, supervisó programas de asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, al tiempo que fortalecía las instituciones del sector de la justicia", precisa el texto.