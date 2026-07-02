Corte frena condena por fraude otorgada al exministro Benito en caso Libramiento

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CC suspende sentencia emitida que favoreció al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dejó sin efecto la sentencia emitida contra el extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, acusado de fraude.

Con esto, queda en suspenso la condena emitida contra el exministro por la vía de aceptación de cargos dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, mientras dure la tramitación de dicho amparo y se resuelve en definitiva.

Dicha sentencia fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, quien resolvió condenar al exfuncionario a 9 años de prisión, pero debido a que admitió la culpa, la pena se rebajó en un 50%, quedando de cuatro años y seis meses de cárcel.

Sobre el caso

El exministro de Comunicaciones fue ligado a proceso por el delito de fraude por el caso Libramiento de Chimaltenango, el 28 de enero de 2022.

En esta oportunidad, la Fiscalía contra la Corrupción señaló a Benito del delitos de fraude por adjudicar contratos a la compañía Renova Ingenieros, de forma irregular.

El exministro de Comunicaciones José Luis Benito fue ligado a proceso penal en el caso Libramiento de Chimaltenango, por el delito de fraude. (Foto: Archivo/Soy502)

Con ello, se le sindicó de haber avalo actuaciones de la junta de licitación y la adjudicación del proyecto pese a una serie de irregularidades.