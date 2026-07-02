Estados Unidos felicita a Guatemala por iniciar la implementación de la gasolina E10

-

Las autoridades señalan que el programa ayudará a diversificar la matriz energética del país.

OTRAS NOTAS: Expertos ven en la gasolina E10 una vía para reducir la volatilidad de precios

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala felicitó al país por el inicio de la implementación del programa de mezcla de gasolina con etanol E10, cuya fase de puesta en marcha comenzó el pasado 30 de junio.

La implementación de la gasolina E10 forma parte de la estrategia del Gobierno para incorporar biocombustibles al mercado nacional.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, la representación diplomática estadounidense destacó el arranque del programa y señaló que la medida también fortalece la relación comercial entre ambos países.

"Estados Unidos felicita a Guatemala por el histórico inicio del programa de mezcla de gasolina y etanol (E10) el pasado 30 de junio", indicó la embajada.

Asimismo, recordó que la administración del presidente Donald Trump ha impulsado activamente la apertura de mercados extranjeros para el etanol producido en ese país.

Estados Unidos felicita a Guatemala por el histórico inicio del programa de mezcla de gasolina y etanol (E10) el pasado 30 de junio. La Administración Trump ha impulsado activamente la apertura de mercados extranjeros al etanol estadounidense. Como EE.UU. es el mayor productor de… pic.twitter.com/Fwu3sJw6cH — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 2, 2026

De acuerdo con la misión diplomática, la implementación del programa E10 en Guatemala "crea una demanda directa del etanol hecho en Estados Unidos", por lo que manifestó su expectativa de que la medida entre plenamente en vigor durante agosto.

"Esperamos la implementación en vigor en agosto. ¡Adelante, Guatemala!", concluye el mensaje.

La implementación de la gasolina E10 forma parte de la política energética impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que estableció un período de transición entre el 30 de junio y el 21 de agosto.

Esto para que importadores, terminales de almacenamiento y estaciones de servicio completen los procesos técnicos necesarios antes de la aplicación plena de la normativa.

Durante este período se realizan trabajos de adecuación de infraestructura, limpieza de tanques, calibración de equipos y verificación de la cadena de suministro.

Esto con el objetivo de garantizar que la mezcla de hasta un 10 % de etanol con gasolina se distribuya de forma segura y sin afectar el abastecimiento del combustible.

Las autoridades del MEM han sostenido que la incorporación del etanol permitirá diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad en el suministro de combustibles.

Asimismo, ayudaría a reducir parcialmente la dependencia de combustibles fósiles importados y contribuir a disminuir las emisiones contaminantes.

Además, han asegurado que no prevén riesgos de desabastecimiento durante la transición, ya que los importadores realizaron inversiones para adaptar sus instalaciones.