CC tramita amparo contra juramentación de dos decanos para postuladora de Contralor

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La CC dio trámite a la acción de amparo presentada contra el Congreso para que se abstenga de juramentar a los decanos de la Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo Bermejo ante la Postuladora para CGC.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó para su trámite la acción de amparo presentada contra del Congreso de la República para que abstenga de juramentar a los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría de dos universidades de reciente creación como miembros de la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

De esta cuenta, fijó 48 horas al Legislativo para que presente un informe circunstanciado de las actuaciones relacionadas a la convocatoria a integrar dicha Comisión.

La acción fue presentada por el expresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) y expresidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, Marco Tulio Bautista Stewart.

Se trata de los decanos de dichas unidades académicas de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo (UJJAB), creada en agosto de 2024, y la Universidad Americana, en noviembre de 2025.

Según el acto reclamado, Bautista Stewart alega que ambas casas de estudios superiores no tienen un funcionamiento real, pues no cuentan con docentes, estudiantes, número de egresados y una dirección física verificable.

El expresidente del CPA y de la Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales, Marco Tulio Bautista Stewart presentó una acción de amparo en contra del Congreso para que se abstenga de juramentar a los decanos de la Universidad America y UJJAB. (Foto: Archivo/Soy502)

Oficializan convocatoria

El pasado 2 de junio, el Congreso de la República convocó a integrar la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC, período 2026-2030.

Dicha Comisión está integrada por un rector de las universidades del país (quien la preside), así como los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría, y por igual número de representantes de los Colegios Profesionales de contaduría pública y auditoria.

Elección de representantes

El pasado 15 de julio, el Foro de Rectores de las universidades del país, eligió al rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, como presidente de la Comisión de Postulación referida.

El pasado 15 de julio, el Foro de Rectores de las universidades del país, eligieron al rector de la Universidad Rafael Landívar (URL) Miquel Cortés, como presidente de la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, el 17 de julio, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), eligió a sus dos representantes ante la dicha Postuladora y para el 6 de agosto, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), elegirán a sus 11 representantes que integrarán dicha Comisión.