Óscar Santis inicia con gol su etapa como legionario en el Brunei DPMM

Óscar Santis tuvo un estreno prometedor con el Brunei DPMM al marcar en el empate 2-2 frente al Tampines Rovers de Singapur, en la primera jornada de la Copa Presidente de Indonesia.
OTRAS NOTICIAS: Equipo guatemalteco conquista Copa Internacional de Clubes de Futsal de Talla Baja
El atacante nacional comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al inicio del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-1 y su equipo buscaba romper la igualdad.
El efecto de "Lelito" fue inmediato. Al minuto 59 aprovechó un balón dentro del área para enviarlo al fondo de la red y firmar el 2-1 parcial, desatando la celebración de sus compañeros en su debut con el conjunto de Brunéi.
No obstante, la ventaja duró poco. El conjunto singapurense igualó el marcador al minuto 70 y selló el 2-2 definitivo, con el que ambos equipos iniciaron su participación en el torneo.
Torneo de preparación
La Copa Presidente de Indonesia es un certamen amistoso que sirve como preparación para el inicio de la temporada oficial. En él participan clubes de la Liga 1 de Indonesia y equipos invitados de otros países del sudeste asiático.