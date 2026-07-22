CIEN señala que reforma del Sistema Penitenciario exige planificación a largo plazo

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Estudio señala que Guatemala enfrenta la mayor sobreocupación carcelaria de América Latina.

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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que Guatemala requiere una planificación institucional de largo plazo para concretar una reforma profunda del Sistema Penitenciario (SP).

Esta reforma debería incluir la modernización de la infraestructura, el fortalecimiento del recurso humano, la incorporación de tecnología, mejores servicios y el respeto a los derechos humanos.

La conclusión forma parte de la presentación "Retos y Oportunidades del Sistema Penitenciario en Guatemala", elaborada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana, el CIEN, Crime Stoppers y Fundesa y que estuvo a cargo de la investigadora Corinne Dedik.

El estudio sostiene que, aunque Guatemala registra la tasa de prisión más baja de América Latina, enfrenta la mayor sobreocupación carcelaria de la región.

"Actualmente hay cuatro mil agentes penitenciarios que ganan aproximadamente Q6,000 al mes y trabajan en turnos de 8x8 días" comparte @CorinneDedik en #SeguridadGT "pero hay deficit de personal si se toma en cuenta que hay 15 presos por cada guardia"

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Según los datos, las prisiones operan con una ocupación del 299.4 %, casi el doble del promedio regional de 157 %, situación atribuida principalmente a la falta de inversión en infraestructura durante los últimos 15 años.

Asimismo, entre 2008 y 2020 la población privada de libertad prácticamente se triplicó hasta superar las 25,000 personas.

Aunque desde la pandemia el número de internos ha disminuido, la cifra se mantiene por encima de los 22,000 reclusos, la capacidad instalada apenas alcanza 7,922 espacios, resultado de ampliaciones menores y no de la construcción de nuevos centros.

Dedik mencionó que otros países centroamericanos han incrementado su infraestructura penitenciaria mediante la construcción o planificación de nuevos centros, incluyendo complejos de máxima seguridad y megacárceles.

Conclusiones #SeguridadGT por @CorinneDedik

-aumenta la población carcelaria pero no la capacidad del Sistema Penitenciario

-existen déficits en varios ámbitos como infraestructura, personal y presupuesto

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En materia de recursos humanos, el CIEN señaló que el Sistema Penitenciario enfrenta un importante déficit de personal.

Actualmente cuenta con cerca de 4,000 penitenciarios, quienes laboran en turnos de ocho días de trabajo por ocho de descanso, con una remuneración líquida aproximada de Q 6,100 mensuales y una relación promedio de un custodio por cada 15 personas.

El documento también señala que la rehabilitación social continúa relegada, pues solo el 0.4 % del presupuesto del Sistema Penitenciario se destina a servicios de rehabilitación y la reincidencia ronda el 60 %.

Además, existe un número limitado de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal especializado para atender a la población privada de libertad.

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Entre las principales conclusiones presentadas por la investigadora está que el crecimiento acelerado de la población privada de libertad no fue acompañado por una evolución del Sistema Penitenciario.

Destacó la falta de infraestructura y personal lo cual limita el control interno, asimismo, continúan ingresando objetos ilícitos a las cárceles, la "talacha" sigue siendo un problema serio y la rehabilitación no ha sido priorizada.

Como recomendaciones, se plantea impulsar una planificación institucional de largo plazo que permita una reforma integral del sistema.

Implementar una carrera penitenciaria y un régimen disciplinario especializado, retomar proyectos como el bloqueo de señal telefónica y fortalecer los programas de rehabilitación.