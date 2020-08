Científica guatemalteca estudiará maestría en Reino Unido

La científica guatemalteca María Isabel Amorín obtuvo recientemente una beca para estudiar una maestría en el Reino Unido, según lo dio a conocer la Embajada Británica en Guatemala.

“Ella es nuestra nueva becaria Chevening Awards, María Isabel Amorín que estudiará la maestría en ciencias de Química de Materiales en la Universidad de Edinburgh”, se lee en el post de la embajada Británica.

La científica compartió con Soy502 esta noticia y reveló algunos detalles de su próxima experiencia formativa.

¿Qué estudiarás?

Voy a Edimburgo, la capital de Escocia en el Reino Unido. Voy a estudiar una maestría en Química de Materiales, en la Universidad de Edimburgo (The University of Edinburgh), la cual durará un año.

¿Cómo se dio la oportunidad de estudiar Reino Unido?

Hay oportunidades que se buscan y esta es una de ellas. Todos los años, el Gobierno de Reino Unido hace una convocatoria para aplicar a su programa de becas Chevening, que es una beca internacional que habilita alumnado con capacidades de liderazgo de 144 países para hacer estudios de postgrado.

Siempre quise estudiar en el Reino Unido y desde hace muchos años conocía de esta prestigiosa beca, la cual me gusta porque no es solamente académica sino de liderazgo. El año pasado fui a una inducción del proceso de aplicación y me animé a postularme. El proceso es largo, dura aproximadamente 8 meses.

En noviembre del año pasado empecé el proceso que tiene varias etapas. Presentación de documentos, presentación de ensayos, entrevista, cumplir el IELTS/TOEFL (requisito de dominio de inglés) y aplicar a tres universidades de interés en un procedimiento aparte, pero al mismo tiempo.

Me comunicaron que en esta oportunidad en Guatemala se recibieron 127 aplicaciones elegibles. Y estoy muy feliz de ser una de las becarias cohorte 2020/2021.

María Isabel logró ser elegida entre más de 100 postulaciones de guatemaltecos. (Foto: Ixchel Maldonado)

¿Qué esperas de esta nueva experiencia?

La Universidad de Edimburgo es una de las mejores universidades del mundo, y estoy muy emocionada por recibir los cursos de profesores de renombre en el área, además de poder aprender en los laboratorios de última generación con equipo especializado. También durante toda la maestría uno trabaja en su tesis, en donde se realiza investigación, lo cual siempre es apasionante para mí.

También espero hacer muchos amigos de diversas partes del mundo y con quienes compartamos el interés por la química de materiales, así como relacionarme con toda la comunidad de becarios Chevening, quienes son líderes que quieren hacer un cambio en el mundo.

He aprendido que el intercambio cultural es una de las experiencias más enriquecedoras de la vida, por lo que también espero empaparme de la cultura de Reino Unido.

¿En qué otros lugares has estudiado?

Hace dos años tuve la oportunidad de recibir un curso corto en implementación de proyectos de agua y saneamiento en Suiza, posteriormente hice una pasantía en el Tecnológico de Costa Rica y, a finales del año pasado, tomé un curso corto en el Instituto Central de Tecnología Pesquera (Central Institute of Fisheries Technology CIFT), en India. Todas han sido experiencias muy enriquecedoras tanto a nivel profesional como personal.

“ La convocatoria para la cohorte 2021/2022 abre el 3 de septiembre y cierra el 3 de noviembre. Por lo que, si están interesados a estudiar en el Reino Unido, es una excelente oportunidad. Yo los animo a que se preparen y postulen. ” María Isabel Amorín, científica guatemalteca

¿Quién es?

María Isabel es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos (Usac), donde obtuvo el grado de Licenciada en Química.

En el 2018, Amorín presentó un filtro de un polímetro conocido como quitosano, que se obtiene del exoesqueleto de crustáceos como los camarones, langostas y cangrejos. Este filtro tiene como objetivo limpiar ríos y lagos afectados por colorantes vertidos por textileras. El proyecto obtuvo un reconocimiento en Suiza.

A principios de este año, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) reconoció a María Isabel Amorín entre los 35 jóvenes latinoamericanos más innovadores de 2019. María Isabel se postuló con el proyecto Crustatec, que le da el nombre al filtro.