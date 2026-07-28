Colapsa un centro comercial y personas quedan atrapadas tras terremoto en Japón

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Varias personas habrían quedado atrapadas y desaparecidas en Japón tras un fuerte terremoto este martes.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón provocó el colapso de varios edificios, entre ellos la segunda planta de un centro comercial donde se teme que varias personas estén atrapadas.

Los servicios de emergencias indicaron que "muchas personas" quedaron atrapadas en el interior del centro comercial, donde se escuchó una explosión, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

La cadena pública NHK reportó que entre 20 y 30 empleados del centro comercial seguían sin poder ser localizados y también informó de varias personas desaparecidas en una fábrica de papel.

ÚLTIMA HORA | Múltiples muertos en el derrumbe de un centro comercial en Japón tras un terremoto de magnitud 7,1. https://t.co/zVp0TIYnKY pic.twitter.com/xz0Cfepkc6 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 28, 2026

Una persona murió tras el derrumbe de una vivienda, indicó la agencia Kyodo News y la cadena NHK afirmó que al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas y que 12 viviendas colapsaron debido al fuerte sismo, ocurrido en la isla de Kyushu.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida en el suceso. Por el momento, las autoridades no han confirmado si hay víctimas mortales.

Internacionales | Explosión en centro comercial de Japón deja personas atrapadas tras fuerte terremoto



Una explosión se registró en el centro comercial Aeon Mall, en la prefectura de Kumamoto, Japón, luego de un fuerte terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la región.



De acuerdo… pic.twitter.com/rYq2PcALon — El Salvador Actual (@SalvadorActual) July 28, 2026

Destrucciones

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

La primera ministra, Sanae Takaichi, indicó en televisión que las autoridades seguían "evaluando" la situación de los heridos y los daños materiales.

Varios muertos en un centro comercial por el terremoto de 7,1 en Kumamoto (Japón) pic.twitter.com/qxfiiNUbYn — EL MUNDO (@elmundoes) July 28, 2026

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

Unos 45 mil hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

⚠️ Colapsa un centro comercial en Japón tras un potente terremoto; varias personas quedan atrapadas



Un centro comercial se derrumbó en Japón tras un fuerte terremoto, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/bbzJcIeyuC — HispanTV (@Nexo_Latino) July 28, 2026

*Con información de AFP