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Compositor de origen guatemalteco Carlos Rafael Rivera es nominado al Emmy

  • Por Selene Mejía
09 de julio de 2026, 17:09
Carlos Rafael Rivera, exitoso compositor guatemalteco está nominado al Emmy. (Foto: The Hollywood Reporter)

Carlos Rafael Rivera, exitoso compositor guatemalteco está nominado al Emmy. (Foto: The Hollywood Reporter)

El compositor de origen guatemalteco Carlos Rafael Rivera está nominado a los premios Emmy de 2026 por la musicalización de la serie estadounidense "Hacks". 

OTRAS NOTICIAS: Oscar Isaac está nominado a los premios Emmy 2026

El músico famoso por sus múltiples galardones en la entrega, vuelve a la competencia en la categoría a "Mejor música y letras originales", por el tema "Mis Figuritas". 

 

 

¿Quién es el compositor Carlos Rafael Rivera?

Es un músico de ascendencia cubano-guatemalteca.Ha ganado 3 Emmy y ha sido nominado 7 veces el premio, es conocido por crear la banda sonora de "Gambito de dama" (The Queen's Gambit), "Godless", "Lessons in "Chemistry", "Griselda" y "Department Q".

Nació el 18 de agosto de 1970 en Washington, D.C. y creció entre Guatemala, Costa Rica, Panamá, y Miami.

Estudió guitarra y luego ingresó a la composición en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, con Fred Kaufman y Orlando García, continuando su formación en la Universidad del Sur de California (USC), con Stephen Hartke y Donald Crockett.

Su obra "Motet for 12 Singers" que fusiona sonidos tibetano-budistas y la obra orquestal inspirada en mitos mayas del "Popol Vuh", fueron grabadas por Chanticleer para Warner Classics, el Cuarteto de Guitarra de Los Ángeles (LAGQ) para Sony Classical, y el guitarrista Denis Azabagic para discos Naxos.

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Foto: University of Miami.

Su música ha sido premiada por la Orquesta Norteamericana de Compositores (ACO), BMI, la Fundación de la Guitarra de Estados Unidos (GFA), y por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores ASCAP por sus siglas en inglés. En el año 2020 compuso la banda sonora original de la serie de Netflix Gambito de dama (The queen´s gambit). 

Como guitarrista trabajó para para bandas sonoras de los filmes "Crash" (Lion's Gate Films, 2005), y "Dragonfly" (Universal Films, 2002) y sesiones de estudio para "Vagrant Records", "Island/Def Jam" y "Universal Records". Carlos obtuvo el Segundo lugar en la Competencia Internacional del Concerto de la Guitarra de D'Addario.

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¿Qué es Hacks, serie por la que está nominado Carlos Rafael Rivera?

Es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática, creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, se estrenó el 13 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2026 en HBO Max. 

Es protagonizada por Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Paul W.

 

 

  

 

 

  

 

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