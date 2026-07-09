Compositor de origen guatemalteco Carlos Rafael Rivera es nominado al Emmy

-

El compositor de origen guatemalteco Carlos Rafael Rivera está nominado a los premios Emmy de 2026 por la musicalización de la serie estadounidense "Hacks".

OTRAS NOTICIAS: Oscar Isaac está nominado a los premios Emmy 2026

El músico famoso por sus múltiples galardones en la entrega, vuelve a la competencia en la categoría a "Mejor música y letras originales", por el tema "Mis Figuritas".

¿Quién es el compositor Carlos Rafael Rivera?

Es un músico de ascendencia cubano-guatemalteca.Ha ganado 3 Emmy y ha sido nominado 7 veces el premio, es conocido por crear la banda sonora de "Gambito de dama" (The Queen's Gambit), "Godless", "Lessons in "Chemistry", "Griselda" y "Department Q".

Nació el 18 de agosto de 1970 en Washington, D.C. y creció entre Guatemala, Costa Rica, Panamá, y Miami.

Estudió guitarra y luego ingresó a la composición en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, con Fred Kaufman y Orlando García, continuando su formación en la Universidad del Sur de California (USC), con Stephen Hartke y Donald Crockett.

Su obra "Motet for 12 Singers" que fusiona sonidos tibetano-budistas y la obra orquestal inspirada en mitos mayas del "Popol Vuh", fueron grabadas por Chanticleer para Warner Classics, el Cuarteto de Guitarra de Los Ángeles (LAGQ) para Sony Classical, y el guitarrista Denis Azabagic para discos Naxos.

Foto: University of Miami.

Su música ha sido premiada por la Orquesta Norteamericana de Compositores (ACO), BMI, la Fundación de la Guitarra de Estados Unidos (GFA), y por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores ASCAP por sus siglas en inglés. En el año 2020 compuso la banda sonora original de la serie de Netflix Gambito de dama (The queen´s gambit).

Como guitarrista trabajó para para bandas sonoras de los filmes "Crash" (Lion's Gate Films, 2005), y "Dragonfly" (Universal Films, 2002) y sesiones de estudio para "Vagrant Records", "Island/Def Jam" y "Universal Records". Carlos obtuvo el Segundo lugar en la Competencia Internacional del Concerto de la Guitarra de D'Addario.

¿Qué es Hacks, serie por la que está nominado Carlos Rafael Rivera?

Es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática, creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, se estrenó el 13 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2026 en HBO Max.

Es protagonizada por Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Paul W.