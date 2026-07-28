Video: conductor choca y resulta herido tras realizar peligrosa maniobra

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Las grabaciones evidenciaron la imprudencia durante el percance vial.

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Un accidente de tránsito quedó grabado por cámaras de seguridad luego de que un joven realizara una peligrosa maniobra en Cobán, Alta Verapaz.

En las imágenes se observa cuando un motorista hace una acrobacia con su vehículo en plena vía pública y durante el tránsito de una de las calles de dicho municipio.

Este conductor pierde el control y se pasa al carril contrario, en donde choca de frente con un picop, el cual logró frenar, pero el motorista no lo pudo hacer y terminó sobre el vehículo.

El responsable de la colisión intenta ponerse de pie, pero debido a la fuerte lesión que sufrió, se tira sobre la cinta asfáltica con muestras de dolor en la pierna derecha, por lo que otros motoristas y transeúntes se acercan a auxiliarlo.

Mira aquí el video: