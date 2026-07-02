Video: conductor impacta con microbús y se salva de ser arrollado

Una cámara ubicada en el sector captó el momento del accidente.
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Un accidente de tránsito se registró este jueves 2 de julio en la avenida 20 de Octubre de Coatepeque, Quetzaltenango.
Según imágenes compartidas en redes sociales, un motorista circulaba detrás de un microbús y cuando el piloto frenó de manera inesperada, el motorista impactó con el transporte, cayendo en el carril contrario.
En ese momento, venía un auto, el cual estuvo a punto de arrollarlo.
Mira aquí el video:
La falta de distancia de seguridad y maniobras imprudentes son causas recurrentes de tragedias en la región.
Los cuerpos de socorro de Coatepeque reportan un aumento en emergencias donde los motoristas, por su vulnerabilidad, sufren consecuencias graves tras colisionar con vehículos de transporte público.