Video: Conductor impacta con picop que circulaba contra la vía en ruta al Pacífico

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial al sufrir graves heridas tras el fuerte impacto.

Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en el kilómetro 38.3 de la ruta al Pacífico, en la conexión con la antigua carrera hacia Palín, Escuintla.

En las imágenes se observa el momento en que varios vehículos transitan con normalidad, pero segundos después aparece un picop blanco contra la vía.

Un motorista no logró frenar a tiempo e impactó en un costado del picop, el cual posteriormente huyó del lugar sin hacer responsable de lo ocurrido.

Según indicaron medios locales, el motorista fue trasladado grave a un centro asistencial. Por otra parte, algunas pertenencias de la víctima como su casco y una guitarra habrían caído dentro de la palangana del picop que escapó.

Mira aquí el video: