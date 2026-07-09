"Hay cosas que no me parecen", renuncia abogado de Kevin Malouf

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La salida del defensor ocurre mientras el proceso judicial contra Kevin Malouf continúa en los tribunales.

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El abogado Alejandro Arriaza renunció a la defensa del cirujano plástico Kevin Malouf, lo que deja al médico de manera temporarl sin representación legal dentro del proceso penal que enfrenta por el caso de la muerte de la ciudadana hondureña Floridalma Roque.

Arriaza confirmó a Soy502 que decidió apartarse del caso y al ser consultado sobre las razones de su decisión, respondió escuetamente: "Ya no quiero, hay cosas que no me parecen".

El profesional del Derecho no ofreció mayores detalles sobre los motivos de su renuncia.

La salida Arriza obliga a que Malouf designe un nuevo abogado para continuar con su defensa en uno de los procesos penales de mayor impacto en el país, mientras el expediente continúa su curso en los tribunales.

El caso Kevin Malouf sigue siendo uno de los expedientes judiciales de mayor impacto en Guatemala por la muerte de Floridalma Roque y el presunto encubrimiento de los hechos. (Foto: Archivo / Soy502)

El caso de Malouf se remonta al 13 de junio de 2023, cuando la ciudadana hondureña Floridalma Roque ingresó a una clínica privada para someterse a un procedimiento estético.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), la paciente falleció durante la intervención quirúrgica y, en lugar de informar a las autoridades y a sus familiares, Malouf y dos de sus colaboradores habrían ocultado el hecho.

La hipótesis inicial fue que el médico trasladó y abandonó el cuerpo en un área boscosa de Escuintla, posteriormente los restos fueron localizados meses después, fortaleciendo la investigación penal.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que existió un plan para encubrir la muerte de Roque, mientras que la defensa del cirujano rechazó las acusaciones.

En noviembre de 2024, un juzgado permitió que Malouf se acogiera al procedimiento de aceptación de cargos y reclasificó el delito de homicidio a homicidio culposo.

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Si bien la decisión redujo considerablemente la pena, esta generó críticas por parte de la familia de la víctima y diversos sectores.

Posteriormente, el MP impugnó esa resolución al considerar que la reclasificación del delito no correspondía con los hechos investigados.

Como resultado, tribunales de apelación y la Corte de Constitucionalidad dejaron sin efecto los beneficios otorgados al médico y ordenaron revisar nuevamente la resolución, reabriendo el debate sobre la calificación jurídica del caso.

Actualmente, el proceso por la muerte de Roque continúa abierto y Malouf enfrenta nuevas discusiones judiciales sobre su eventual responsabilidad penal.