Conductor pierde control y choca en paso a desnivel de la zona 10 capitalina

El conductor de una motocicleta cargaba una llanta en sus brazos.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento de un accidente de tránsito en el paso a desnivel de La Guardia de Honor, ubicado en la zona 10 capitalina.
El hecho ocurrió sobre el tramo que conduce hacia Vista Hermosa en zona 15, cuando se observa al motorista en marcha tambaleándose.
El conductor en medio de otros vehículos continua desplazándose zigzagueando hasta que pierde el control y choca contra la estructura del desnivel.
Previo al choque, se observa al conductor realizando estas maniobras mientras cargaba una llanta con uno de sus brazos.
El motorista cayó al asfalto y quedó tirado por varios minutos.
Tras el hecho el tránsito se detuvo para ser auxiliado por otros conductores.