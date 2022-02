Así descubrió la infidelidad de su pareja una conductora de taxi en pleno viaje

La mujer descubrió que el hombre le era infiel cuando ella fue la conductora asignada para llevarlo a su destino junto con otra mujer.

OTRAS NOTICIAS: Mujer insulta a empresa durante una entrevista de trabajo

La conductora de un taxi de aplicación contó, a través de su cuenta de TikTok, la experiencia que vivió al descubrir la infidelidad del hombre con el que salía; esto, cuando ella se encontraba realizando viajes.

Según narró la mujer que reside en Estados Unidos, ella le dijo a su "novio" que salieran, sin embargo, él le respondió que tenía planes con sus amigos, situación que la chica tomó de buena manera.

Al no tener ningún plan, decidió ponerse a trabajar y realizar unos cuantos viajes para así obtener dinero. Contó que la aplicación le notificó que una mujer necesitaba el servicio, el cual ella aceptó sin inconveniente.

#uber #hinge ♬ original sound - Jen @jword444 Reply to @ryanebrady #part1

Así pasó

Tras llegar al lugar en donde recogería a su cliente, a la distancia se percató que se trataba de una pareja, pero en ese momento no había reconocido al hombre.

Fue hasta que escuchó la conversación que los pasajeros sostenían, cuando se dio cuenta que era su "novio", por lo que ella acomodó el retrovisor de su vehículo para verlo bien, pues como andaban con mascarilla le era muy difícil saber si se trabaja de él.

Al darse cuenta que era el hombre con el que salía, ambos tuvieron un pequeño "contacto visual", pero ella no dijo nada en ese momento.

“Me fijo por el espejo retrovisor, hacemos contacto visual y es entonces cuando ambos lo sabemos. Yo sabía que era él. Él sabía que era yo. Portábamos nuestros cubrebocas, así que por eso fue difícil distinguirlo al principio”, expresó.

#uber #hinge ♬ original sound - Jen @jword444 Reply to @kimber..z #part2

El final

Pese a descubrirlo siendo infiel, la chica mantuvo la cordura y continuó realizando su trabajo como toda una profesional.

Minutos después de haberlos dejado en su destino, el hombre le llamó para pedirle una disculpa y para decirle que la joven con la que iba era una gran amiga.

La conductora finalizó su historia diciendo que no volvió a salir con él y que no sabía qué le pasaría. Resaltó que no eran novios formales, pero estaban a punto de serlo, días antes le presentó a sus amigos y ya llevaban varios día compartiendo.

#uber #hinge #part3 ♬ original sound - Jen @jword444 Reply to @morgsmaz #greenscreenvideo

*Con información de SDP Noticias.