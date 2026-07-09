La cuarta fecha del Mundial de Karting espera a “Santi”

El piloto guatemalteco, Santiago de León, tendrá un nuevo reto este sábado, cuando se enfrente a la tercera fecha del Mundial de Karting, WSK Euro Series, que se correrá en el circuito de Cremona, Italia.
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Desde hace más de una semana, De León, se encuentran en esa región, ubicada en Lombardía, al norte del país de la bota, para prepararse para esta jornada, que reúne a más de 100 competidores del Viejo Continente.
Uno de los obstáculos a superar será la temperatura, ya que, en los últimos días, ha llegado a alcanzar 40 grados centígrados en la pista. El guatemalteco, competirá con el número 555, en la categoría Mini GR3, de Baby Race Driver Academy, y utilizará un chasis Parolin, con ingeniería AIME, y llantas Vega.
Una novedad en este evento, es el debut del nuevo sistema anti-lanzamiento, homologado por la FIA Karting en las carreras de WSK, para las categorías MINI. Es un dispositivo de seguridad para los guardafangos traseros, diseñado para limitar el riesgo de vuelco en caso de accidente.
Los nuevos guardafangos están realizados eficazmente para evitar que el kart se levante durante una colisión. La introducción de este sistema, representa un paso fundamental en la estrategia de seguridad de WSK.