Vehículo pierde el control y vuelca en la zona 12

Agentes de la PMT se encuentran en el lugar regulando el paso vehicular.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado contra conductor de bus extraurbano queda grabado
Este jueves 18 de junio, autoridades de tránsito reportan que un vehículo perdió el control y quedó semi volcado en la zona 12 capitalina.
El percance se reportó en 18 calle y 27 avenida de la zona ya mencionada. De este hecho, solo se reportan daños materiales.
Por el momento se mantiene un carril habilitado y congestión vehicular en el ingreso a la 18 calle.
Agentes de la PMT brindan apoyo en el área.
En otro caso
Patineta brinda ayuda a vehículo con desperfectos en José Milla, zona 6. El apoyo permite atender el inconveniente y contribuir a mantener la movilidad en el sector.