Vehículo pierde el control y vuelca en la zona 12

-

Agentes de la PMT se encuentran en el lugar regulando el paso vehicular.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado contra conductor de bus extraurbano queda grabado

Este jueves 18 de junio, autoridades de tránsito reportan que un vehículo perdió el control y quedó semi volcado en la zona 12 capitalina.

El percance se reportó en 18 calle y 27 avenida de la zona ya mencionada. De este hecho, solo se reportan daños materiales.

Por el momento se mantiene un carril habilitado y congestión vehicular en el ingreso a la 18 calle.

Agentes de la PMT brindan apoyo en el área.

Vehículo semi volcado en 18 calle y 27 avenida, zona 12. Se reportan únicamente daños materiales, con un carril habilitado y congestión vehicular en el ingreso a 18 calle. Nuestros agentes brindan ayuda y apoyo para regular la circulación.



Precaución al transitar por el área.… pic.twitter.com/ISbbqiyWyw — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 18, 2026

En otro caso

Patineta brinda ayuda a vehículo con desperfectos en José Milla, zona 6. El apoyo permite atender el inconveniente y contribuir a mantener la movilidad en el sector.