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Vehículo pierde el control y vuelca en la zona 12

  • Por Reychel Méndez
18 de junio de 2026, 06:35
Por el momento se mantiene un carril habilitado. (Foto: PMT)

Por el momento se mantiene un carril habilitado. (Foto: PMT)

Agentes de la PMT se encuentran en el lugar regulando el paso vehicular.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado contra conductor de bus extraurbano queda grabado

Este jueves 18 de junio, autoridades de tránsito reportan que un vehículo perdió el control y quedó semi volcado en la zona 12 capitalina.

El percance se reportó en 18 calle y 27 avenida de la zona ya mencionada. De este hecho, solo se reportan daños materiales.

Por el momento se mantiene un carril habilitado y congestión vehicular en el ingreso a la 18 calle.

Agentes de la PMT brindan apoyo en el área.

En otro caso

Patineta brinda ayuda a vehículo con desperfectos en José Milla, zona 6. El apoyo permite atender el inconveniente y contribuir a mantener la movilidad en el sector.

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