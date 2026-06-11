"Cristina" se debilita y pasa a ser sistema de baja presión

El fenómeno ha perdido intensidad, pero las lluvias continuarán en todo el país.
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La influencia de Cristina sobre el territorio nacional continúa disminuyendo, ya que el fenómeno, que anteriormente había sido degradado a depresión tropical, perdió aún más intensidad durante las últimas horas hasta convertirse en un sistema de baja presión.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el sistema mantiene su desplazamiento a través del país con dirección hacia el golfo de México y aunque ha perdido fuerza, las condiciones atmosféricas asociadas siguen favoreciendo la inestabilidad en varias regiones.
Los especialistas advierten que durante este jueves y viernes persistirá el ingreso de humedad, lo que podría generar períodos de lluvia y lloviznas en distintos puntos del territorio nacional. Estas condiciones podrían presentarse de forma intermitente, acompañadas de nubosidad abundante.
Mayores acumulados
Las mayores acumulaciones de precipitación se esperan en los valles de oriente, la región del Pacífico, la bocacosta, el occidente, el altiplano central, así como en los departamentos de Petén e Izabal.
Ante ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda mantenerse atentos a los boletines oficiales y llamar al 119 para reportar emergencias.