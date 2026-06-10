¿Suspenderán clases por depresión tropical "Cristina"? Esto dice Mineduc

Las lluvias continuarán en el país, por lo que muchos padres se preguntan si habrá suspensión de clases.
EN CONTEXTO: Las lluvias se intensificarán desde este miércoles por tormenta tropical "Cristina"
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que no existe una suspensión general de clases en todo el país debido a la influencia de la depresión tropical Cristina.
La decisión se basa en las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que mantiene la alerta anaranjada institucional.
Según las autoridades, las clases únicamente podrán ser suspendidas en aquellos lugares donde exista riesgo para la población estudiantil, de acuerdo con las evaluaciones que realicen los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) Departamentales.
Sin embargo, el comunicado señala que madres, padres o encargados pueden decidir no enviar a los estudiantes a clases si consideran que existen riesgos en su comunidad o en el trayecto hacia el centro educativo.
Prevén fuertes lluvias
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), advirtió que pese a que Cristina se ha debilitado, su cercanía favorecerá lluvias abundantes principalmente jueves y viernes, especialmente en valles de oriente, bocacosta, Pacífico, altiplano central y occidente.
Además, se espera que el fenómeno pierda aún más fuerza al tocar tierra en El Salvador.