"Di mi sangre y mi vida": Neymar cierra ciclo con la selección de Brasil

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A sus 34 años, Neymar Jr ratificó su retiro como internacional con la selección de Brasil. El 10 del Santos rompió el récord de goles del mítico Pelé en la Canarinha, pero le quedó una cuenta pendiente: ganar un Mundial.

Su cuarto Mundial, el de Norteamérica 2026, terminó con una gigantesca decepción con la derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

"Mi momento con la selección ya pasó. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", dijo Neymar a periodistas después de que el Santos venciera 4-2 la noche del martes al club venezolano UCV en la Copa Sudamericana.

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Así, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain confirmó la decisión que ya había anticipado cuando Brasil mordió el polvo frente a los noruegos, el 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Aquí empezó y aquí terminó", declaró entonces Neymar, con la voz cortada por el llanto, en el mismo escenario en el que debutó con su país el 10 de octubre de 2010, en un triunfo 2-0 sobre Estados Unidos en un amistoso.

En diciembre vence su contrato con el Santos, que intenta eludir el descenso en la liga brasileña, y con su ciclo en la selección ya cerrado, el futuro de Neymar está en el aire.

*Con información de AFP