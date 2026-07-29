¡Oro y récord! Erick Gordillo brilla en los Centroamericanos y del Caribe

-

El nadador guatemalteco Erick Gordillo conquistó la medalla de oro en la prueba de 400 metros combinados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 e impuso nuevo récord en la historia de la competición.

LEE TAMBIÉN: Jean Pierre Brol gana presea de plata en los Centroamericanos y del Caribe

Erick Gordillo se consagró campeón de natación en la prueba individual masculina de los 400 metros combinados, conquistando una nueva medalla de oro para la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tras superar la ronda de clasificación por la mañana con un tiempo de 4 minutos, 37 segundos y 81 centésimas (4:37.81) que lo metió a la final en el tercer carril, Gordillo desató todo su potencial por la tarde en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. El guatemalteco impuso un ritmo infernal de principio a fin, parando el cronómetro en 4:17.68.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PanAm Aquatics (@panamaquatics)

La victoria de Gordillo fue tan dominante que le sacó casi cuatro segundos de ventaja a sus perseguidores en el podio, el mexicano Humberto Nájera (plata) y el puertorriqueño Xavier Ruiz (bronce).

Además, su registro de 4:17.68 pulverizó el récord previo en Juegos Centroamericanos y del Caribe, el cual ostentaba el mexicano Ricardo Vargas desde Barranquilla 2018 (4:19.98).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comité Olímpico Guatemalteco (@coguatemalteco)

La fiesta en el Centro Acuático fue completa para la delegación nacional gracias a la brillante actuación de Stephanie Iannaccone, quien firmó una carrera fantástica en la rama femenina para colgarse la medalla de plata en los 400 metros combinados, con un tiempo de 4:54.12.

Asimismo, el equipo guatemalteco femenino compuesto por Belen Morales, Lucero Mejía, Stephanie Iannaccone y Melissa Diego finalizó en el quinto puesto de la final de relevos 4X100 estilo libre.

Por su parte, la cuarteta conformada por Miguel Vásquez, Roberto Gossman, el propio Gordillo y Roberto Bonilla participó en la final masculina de esa misma prueba, finalizando en el séptimo lugar.