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¡Aceptan renuncia! Jorge Miguel Castillo deja la Superintendencia de Competencia

  • Por Cristóbal Veliz
28 de julio de 2026, 10:11
El Director de la Superintendencia de Competencia aceptó la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro como superintendente de Competencia. (Foto: AGN/Soy502)

El Director de la Superintendencia de Competencia aceptó la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro como superintendente de Competencia. (Foto: AGN/Soy502)

La renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro fue aceptada por el Directorio de la Superintendencia de Competencia. 

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El Directorio de la Superintendencia de Competencia informó que aceptó, por mayoría, la renuncia irrevocable del  Jorge Miguel Castillo Castro, al cargo de superintendente.

La decisión fue tomada durante la sesión del pasado lunes 27 de julio, luego de conocer el nombramiento del intendente de Gestión Administrativa y Financiera, Tomás Xocoy Acán, quien asumirá temporalmente la representación legal de la Superintendencia de Competencia.

La renuncia de Castillo Castro fue aceptada por mayoría, con el voto favorable de dos directores y el disidente de un director.

Renuncia irrevocable

Castillo Castro había presentado su dimisión al cargo el 10 de marzo. La razón, según el Directorio se debió a asuntos personales.

Sin embargo, en una citación del Congreso de la República el pasado 19 de junio, Castillo Castro indicó que el presidente del Directorio, Javier Bauer Herbruger, le realizó una petición para que anunciara su salida.

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