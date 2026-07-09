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¡Disparos esta tarde! Ataque armado deja un fallecido en zona 18

  • Por Geber Osorio
09 de julio de 2026, 16:05
Ciudad de Guatemala
La víctima murió tras ser atacada a balazos esta tarde. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima murió tras ser atacada a balazos esta tarde. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado y que falleció por las gravedad de las heridas de bala.

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Un hecho armado ocurrió la tarde de este jueves 9 de julio en el sector "D" y lote 71 del asentamiento Candelaria, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Desconocidos habrían disparado en repetidas ocasiones en contra de un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el asentamiento Candelaria, zona 18. (Foto: CVB)
Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el asentamiento Candelaria, zona 18. (Foto: CVB)

Esta persona que aún no ha sido identificada falleció debido a la gravedad de las heridas que le provocaron los proyectiles de arma de fuego, según indicaron los socorristas.

De momento las causas del crimen no han sido establecidas, mientras que las autoridades competentes han acordonado la escena para realizar las diligencias de ley.

Las autoridades investigan las causas del ataque armado. (Foto: CVB)
Las autoridades investigan las causas del ataque armado. (Foto: CVB)

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