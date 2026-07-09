¡Disparos esta tarde! Ataque armado deja un fallecido en zona 18

La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado y que falleció por las gravedad de las heridas de bala.
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Un hecho armado ocurrió la tarde de este jueves 9 de julio en el sector "D" y lote 71 del asentamiento Candelaria, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Desconocidos habrían disparado en repetidas ocasiones en contra de un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Esta persona que aún no ha sido identificada falleció debido a la gravedad de las heridas que le provocaron los proyectiles de arma de fuego, según indicaron los socorristas.
De momento las causas del crimen no han sido establecidas, mientras que las autoridades competentes han acordonado la escena para realizar las diligencias de ley.