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Reportan posible hallazgo de restos humanos en ruta de Amatitlán (video)

  • Por Susana Manai
11 de noviembre de 2026, 09:24
Los cuerpos estaban entre bolsas y costales, a un costado de la carretera. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Los cuerpos estaban entre bolsas y costales, a un costado de la carretera. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Las bolsas con posibles restos humanos fueron localizadas a un costado de la carretera en circunvalación al Lago de Amatitlán. 

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Según reportes preliminares, dos cuerpos fueron localizados entre bolsas y costales en el kilómetro 40 de la circunvalación al Lago de Amatitlán este 11 de noviembre. 

El hallazgo ocurrió luego de que transeúntes alertaran a los Bomberos Voluntarios sobre la presencia de posibles restos humanos en el sector.

Los socorristas localizaron los bolsas y costales a un costado de la carretera. 

El área fue acordonada por las autoridades, mientras se espera la intervención del Ministerio Publico (MP) para las diligencias que corresponden. 

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