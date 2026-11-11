Reportan posible hallazgo de restos humanos en ruta de Amatitlán (video)

Las bolsas con posibles restos humanos fueron localizadas a un costado de la carretera en circunvalación al Lago de Amatitlán.
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Según reportes preliminares, dos cuerpos fueron localizados entre bolsas y costales en el kilómetro 40 de la circunvalación al Lago de Amatitlán este 11 de noviembre.
El hallazgo ocurrió luego de que transeúntes alertaran a los Bomberos Voluntarios sobre la presencia de posibles restos humanos en el sector.
Los socorristas localizaron los bolsas y costales a un costado de la carretera.
El área fue acordonada por las autoridades, mientras se espera la intervención del Ministerio Publico (MP) para las diligencias que corresponden.
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