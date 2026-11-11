Video: captan momento en que picop arrolla a un conductor

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Un motorista fue arrollado por un picop descontrolado y las imágenes quedaron grabadas por cámaras.

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Cámaras de seguridad captaron el momento en que un picop arrolló a un motorista en la aldea Ciudad Pedro de Alvarado, en el municipio de Moyuta, en el departamento de Jutiapa.

En las imágenes se observa que el picop se encontraba estacionado en la orilla de la calle, pero el mismo comenzó a avanzar y el conductor perdió el control hasta atropellar a un motorista que circulaba en ese momento.

El vehículo le pasó por encima al motorista, quien a pesar de resultar herido se levantó inmediatamente tras el percance vial, mientras que el picop terminó empotrado en un inmueble tras impactar contra otra motocicleta que se encontraba estacionada.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue trasladada por bomberos a un centro asistencial, ya que sufrió heridas de consideración tras este accidente de tránsito.

Mira aquí el video:

Quedó grabado el momento en que un picop descontrolado arrolló a un motorista y se empotró en un inmueble en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa. : Redes sociales https://t.co/CvugNEFhOW — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 11, 2026

Según se observa en el video, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:15 horas del pasado martes 10 de noviembre.