Dos leyendas de los cremas se suman a la despedida del "Moyo"

La lista de invitados para la despedida de José Manuel el "Moyo" Contreras sigue creciendo luego que Comunicaciones confirmara a dos figuras más.
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El homenaje al histórico capitán crema se disputará el próximo viernes 17 de julio (8:00 de la noche) en el estadio Cementos Progreso, donde el 10 vestirá por última vez la camisola blanca tras una exitosa trayectoria de más de dos décadas.
Los más recientes invitados confirmados son los exdefensores, el tico Michael Umaña y el paraguayo Joel Benítez, quienes compartieron una etapa llena de éxitos con Contreras en Comunicaciones, conquistando varios títulos y forjando una amistad que ha perdurado en estos años. Ambos se unen a la lista de leyendas que ya incluye a Jairo Arreola, Agustín Herrera y Juan José Paredes.
El encuentro enfrentará al actual plantel de Comunicaciones contra un equipo integrado por los amigos del "Moyo", conformado por excompañeros del club y de la Selección Nacional. El duelo será a puerta abierta y las entradas continúan disponibles a través de la página oficial de Comunicaciones.