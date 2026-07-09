Dos leyendas de los cremas se suman a la despedida del "Moyo"

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La lista de invitados para la despedida de José Manuel el "Moyo" Contreras sigue creciendo luego que Comunicaciones confirmara a dos figuras más.

El homenaje al histórico capitán crema se disputará el próximo viernes 17 de julio (8:00 de la noche) en el estadio Cementos Progreso, donde el 10 vestirá por última vez la camisola blanca tras una exitosa trayectoria de más de dos décadas.

MICHAEL UMAÑA, CONFIRMADO ✅



El mundialista costarricense y campeón con Comunicaciones será parte de los Amigos de Moyo en su partido de despedida ⚽



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Los más recientes invitados confirmados son los exdefensores, el tico Michael Umaña y el paraguayo Joel Benítez, quienes compartieron una etapa llena de éxitos con Contreras en Comunicaciones, conquistando varios títulos y forjando una amistad que ha perdurado en estos años. Ambos se unen a la lista de leyendas que ya incluye a Jairo Arreola, Agustín Herrera y Juan José Paredes.

JOEL BENÍTEZ, CONFIRMADO ✅



El histórico defensor paraguayo y pieza clave del inolvidable hexacampeonato crema será parte de los Amigos de Moyo en su partido de despedida ⚽



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El encuentro enfrentará al actual plantel de Comunicaciones contra un equipo integrado por los amigos del "Moyo", conformado por excompañeros del club y de la Selección Nacional. El duelo será a puerta abierta y las entradas continúan disponibles a través de la página oficial de Comunicaciones.