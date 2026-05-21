Expertos ven en la gasolina E10 una vía para reducir la volatilidad de precios

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Los biocombustibles se alzan como una opción para palear las fluctuaciones internacionales de precios.

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La introducción de la gasolina con mezcla E10 en Guatemala, prevista a partir del próximo 30 de junio, podría convertirse en una herramienta para ayudar a estabilizar el precio de los combustibles.

Asimismo, la medida podría fortalecer la seguridad energética del país, esta es la conclusión de expertos de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO).

La organización destacó que la incorporación de un 10 % de etanol en las gasolinas representa una oportunidad estratégica para disminuir parcialmente la dependencia de Guatemala frente a la volatilidad internacional del petróleo.

Biocombustibles como el etanol ya no son solo una opción ambiental sino económica. (Foto: CPBIO / Soy502)

De acuerdo con la coalición, el etanol ya forma parte de las políticas energéticas de más de 60 países, donde se utiliza como complemento de los combustibles tradicionales derivados del petróleo.

La organización explicó que, al provenir de cadenas productivas distintas a las petroleras, el biocombustible introduce una nueva fuente de abastecimiento que puede reducir la exposición de los países importadores a las fluctuaciones internacionales de precios.

"En distintos países del mundo, el etanol ha dejado de verse únicamente como una alternativa ambiental y se ha consolidado como una herramienta económica", señaló Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de CPBIO.

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El experto afirmó que también es una alternativa de "desarrollo agrícola y de diversificación y seguridad energética".

"En contextos de alta volatilidad internacional de precios, los biocombustibles permiten diversificar la oferta, incorporar nuevas fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia de un solo mercado", afirmó Torroba.

La coalición subrayó que la implementación del E10 debe entenderse como un estándar técnico de mezcla y no como una sustitución total de la gasolina ni como una obligación de adquirir etanol a un proveedor específico.

Más de 60 países alrededor del mundo ya utilizan la gasolina mezclada con etanol. (Foto: CPBIO / Soy502)

Según la entidad, la experiencia internacional demuestra que este tipo de esquemas puede operar bajo mecanismos de libre mercado y abastecimiento competitivo.

Para la organización, la adopción de la gasolina E10 debe verse como parte de una estrategia más amplia de modernización energética.

"La incorporación de un componente renovable en las gasolinas permitiría avanzar hacia una matriz de combustibles más diversificada y alineada con tendencias internacionales, sin modificar la dinámica habitual de consumo para los usuarios de gasolina regular y superior", señala la entidad.

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Torroba destacó que economías como Estados Unidos, Brasil, India y Argentina han ampliado el uso de mezclas con etanol dentro de sus estrategias energéticas.

Explicó que en Estados Unidos el etanol se produce principalmente a partir de maíz, mientras que en Brasil se elabora principalmente con caña de azúcar.

"Lo importante es que el etanol permite sumar una fuente renovable a la matriz de combustibles y aportar mayor resiliencia frente a los actuales precios internacionales del petróleo", agregó el especialista.