Ellos son los ganadores de los Golden Globe Awards 2022

"The Power of the Dog" (Netflix) y "West Side Story" arrasaron con los Globos de Oro (3 premios cada una) en la 79 edición que pasó desapercibida al no ser televisada.

"The Power of the Dog (El poder del perro)" recibió el reconocimiento a "mejor película de drama", "mejor dirección (Jane Campion)" y "mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee)".

“A masterful film” by Academy Award® winner Jane Campion. #ThePowerOfTheDog stars Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, and Kodi Smit-McPhee. Watch now on Netflix. pic.twitter.com/wR6uxMtjhb — The Power of the Dog (@TPOTD) December 1, 2021

"West Side Story" recibió el premio a "mejor musical", "mejor actriz (Rachel Zegler)" y "mejor actriz de reparto (Ariana DeBose)".

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg's #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including:



•Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z — West Side Story (@WestSideMovie) January 10, 2022

Andrew Garfield se llevó el premio a "mejor actor" con Tick, Tick... ¡Boom!

"Succession" de HBO Max se llevó tres galardones: "mejor serie de drama", "mejor actor principal (Jeremy Strong)" y "mejor actriz secundaria (Sarah Snook)".

"Hacks" es la "mejor serie comedia o musical" y "mejor actriz protagonista (Jean Smart)".

"Encanto" fue la mejor serie de animación.

Ellos son los ganadores:

Mejor actriz en película de drama

Nicole Kidman, "Being the Ricardos".

Mejor actor en película de drama

Will Smith, "King Richard".

Mejor película de comedia o musical

"West Side Story".

Mejor actriz en película de comedia o musical

Rachel Zegler, "West Side Story".

Mejor actor en película de comedia o musical

Andrew Garfield, "Tick, Tick… ¡Boom!".

ANDREW GARFIELD ACABA DE GANAR EL GOLDEN GLOBE A MEJOR ACTOR EN MUSICAL/COMEDIA pic.twitter.com/pYZNw3RwI1 — Marvel Latin News (@MarvelLatin) January 10, 2022

Mejor directora

Jane Campion, "El poder del perro".

Mejor actriz de reparto en película

Ariana DeBose, "West Side Story".

Mejor actor de reparto en película

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro".

Mejor serie de drama

"Succession" (HBO Max).

Mejor actriz en una serie de drama

Michaela Jaé Rodriguez, "Pose".

Mejor actor en una serie de drama

Jeremy Strong, "Succession".

Mejor serie de comedia

"Hacks" (HBO Max).

Mejor actriz de comedia en una serie

Jean Smart, "Hacks".

Mejor actor en una serie de comedia o musical

Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

Mejor miniserie

"The Underground Railroad" (Amazon).

Mejor actriz en una miniserie o película de TV

Kate Winslet, "Mare of Easttown".

Mejor actor en una miniserie o película de TV

Michael Keaton, "Dopesick".

Mejor actriz de reparto en una serie

Sarah Snook, "Succession".

Mejor actor de reparto en una serie

O Yeong-su, "El juego del calamar".

Mejor banda sonora

Hans Zimmer, "Dune".

Mejor guion de película

Kenneth Branagh, "Belfast".

Mejor película de animación

"Encanto".

¡A celebrar! A big congratulations to the cast and crew of Disney's #Encanto for their #GoldenGlobe win for Best Picture - Animated! pic.twitter.com/vToJ6qjWdp — Disney's Encanto (@EncantoMovie) January 10, 2022

Mejor película de habla no inglesa

"Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japón).

Mejor canción original

"No Time To Die" (interpretada por Billie Eilish), de Sin tiempo para morir.