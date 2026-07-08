Empornac acelera modernización de infraestructura tras superar bloqueo de recursos

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Autoridades señalan que el trabajo hecho hasta ahora marca un precedente para futuros proyectos de infraestructura pública.

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El proceso de modernización de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) avanza con la ampliación de patios de almacenamiento y el fortalecimiento estructural de sus atracaderos.

Según el Organismo Ejecutivo, estos proyectos buscan incrementar la capacidad operativa del principal puerto del Atlántico guatemalteco.

Como parte de ese proceso, el presidente Bernardo Arévalo supervisó las instalaciones de Empornac para conocer el avance de las obras de infraestructura que ejecuta la institución.

Durante el recorrido, las autoridades informaron que los principales trabajos contemplan la ampliación de áreas para almacenamiento de contenedores y el reforzamiento de la infraestructura portuaria con el objetivo de atender el crecimiento del comercio exterior.

José de la Peña, presidente de la Junta Directiva de Empornac, explicó que las obras están siendo ejecutadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, lo que representa un hecho sin precedentes para el país.

El presidente Bernardo Arévalo supervisó los trabajos de modernización en Empornac, donde avanza la ampliación de patios y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria. (Foto: SCSP / Soy502)

Según indicó, es la primera ocasión en la historia de Guatemala en que instituciones estatales participan directamente en la construcción de infraestructura dentro de un puerto nacional.

El funcionario detalló que actualmente se trabaja en la habilitación de los patios 3A, conocido como "Los Monos", y el patio 4, proyectos que ya alcanzan un avance físico del 80 %.

De acuerdo con las proyecciones de Empornac, el patio 3A tendrá capacidad para almacenar hasta 258 contenedores, mientras que la ampliación del número 4, desarrollada tras recuperar un terreno que anteriormente funcionaba como basurero, permitirá incorporar espacio para otros 96 contenedores.

De la Peña destacó que el trabajo conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha permitido reducir significativamente los costos de mano de obra.

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Asimismo, ha permitido fortalecer los mecanismos de transparencia en la ejecución de los proyectos y acelerar la construcción de infraestructura estratégica para el puerto.

Las autoridades consideran que este modelo de cooperación marca un precedente para futuros proyectos de infraestructura pública.

Además de la ampliación de patios, Empornac impulsa el mejoramiento estructural del Atracadero 3, considerado uno de los proyectos más importantes para fortalecer la capacidad operativa de la terminal marítima.

Según explicaron las autoridades, la intervención permitirá reforzar la infraestructura existente y preparar las condiciones para futuras ampliaciones y profundizaciones de los atracaderos hasta aproximadamente 14 metros de profundidad. Con ello, el puerto estará en condiciones de recibir embarcaciones de mayor calado, lo que ampliará su capacidad para atender el comercio marítimo internacional.

Los patios 3A y 4 de Empornac registran un avance del 80 % y permitirán incrementar la capacidad de almacenamiento de contenedores en el principal puerto del Atlántico guatemalteco. (Foto: SCSP / Soy502)

Empornac señaló que esta obra constituye el inicio de un programa integral de modernización de los atracaderos, donde no se realizaban inversiones de esta magnitud desde hace más de cuatro décadas.

Bloqueo de recursos

El avance de estos proyectos ocurre después de que dicha empresa enfrentara una de las principales dificultades financieras de los últimos años, cuando una resolución judicial inmovilizó la partida presupuestaria 991, considerada esencial para el funcionamiento de la institución.

La medida fue dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol, dentro de un proceso relacionado con un reclamo de Q209 millones promovido por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.

De acuerdo con las autoridades portuarias, la partida 991 funciona como un "bolsón" financiero desde el cual se realizan transferencias hacia otras partidas ejecutoras que permiten financiar proyectos de infraestructura, mantenimiento y otras necesidades operativas.

La inmovilización obligó a Empornac a detener procesos de contratación y proyectos estratégicos, incluida la adquisición de nuevas grúas y diversas obras de mejoramiento que ya habían sido aprobadas por la Junta Directiva.

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Luego de varias acciones legales, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo provisional a favor de Empornac.

La acción constitucional dejó en suspenso la medida precautoria, permitiendo nuevamente la utilización de la partida presupuestaria.

Con esa resolución, la empresa portuaria reactivó los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones previstas y acelerar las obras destinadas a fortalecer la infraestructura del Puerto Santo Tomás de Castilla con el objetivo de responder al incremento esperado en la demanda durante las próximas temporadas de comercio exterior, según indicaron sus autoridades.