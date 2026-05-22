Juez ordena el embargo de partida clave de Empornac por reclamo de Q 209 millones

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Institución podría enfrentar problemas para operar debido a la medida señalan las autoridades.

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) enfrenta un nuevo conflicto legal luego de que un juzgado ordenara la inmovilización de una partida presupuestaria considerada crucial para la operación de la entidad.

La decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal se tomó con base a un reclamo que viene desde hace 17 años por un monto de Q 209 millones, el cual es impulsado por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.

José De la Peña, presidente de Empornac, calificó la medida como "aberrante" e "ilegal" y aseguró que la resolución judicial podría afectar el funcionamiento de la portuaria

Señaló que esto podría pasar debido a que la partida embargada sirve como un "bolsón" desde el cual se distribuyen los recursos necesarios para cubrir las distintas obligaciones institucionales.

Empornac enfrenta un reclamo millonario por parte de una empresa. (Foto: Archivo / Soy502)

Según explicó el funcionario, el conflicto se remonta a un contrato de servicios suscrito en 1998 entre Empornac y la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, que es representada legalmente por Luis Pedro Chang Figueroa.

De acuerdo con el presidente de Empornac, la relación contractual concluyó, pero entre 2004 y 2008 el empresario se negó a abandonar las instalaciones pese a no contar ya con un contrato vigente.

Contó que, posteriormente, Chang Figueroa presentó un acta notarial de saldo deudor mediante la cual reclamó que la portuaria le adeudaba recursos económicos.

"Metió ese reclamo desde el 2008, el cual nunca ha prosperado, y lo que pretende es el pago de Q 209 millones", puntualizó el dirigente de la empresa portuaria.

Aseguró que las distintas acciones legales promovidas por el empresario "no habían prosperado hasta ahora", sin embargo, recientemente Chang Figueroa presentó una querella penal en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Vázquez Xol.

Según la versión del representante de Empornac, el juzgador "resolvió en un plazo de dos días admitir la querella y ordenar la inmovilización de la partida 991 de Empornac".

"Esta es una partida que funciona como un bolsón, para luego alimentar otras partidas y poder pagar obligaciones de la empresa", precisó el funcionario.

Además, el juez "decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad".

José De la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla. (Foto: Archivo / Soy502)

"Aquí lo que hay es desproporción de las medidas dictadas, porque es un exceso como si fuéramos un grupo de maleantes", manifestó De la Peña.

El funcionario también cuestionó que las medidas hayan sido dirigidas contra las autoridades actuales de la portuaria, pese a que, según dijo, ninguno de ellos ha tenido relación con los hechos originales del conflicto.

"La responsabilidad penal es personal, entonces ninguno tenía un vínculo con él como para poder responder penalmente", afirmó el presidente de la Portuaria.

Sostuvo que además "no existe una resolución judicial firme que obligue al Estado a realizar el pago reclamado".

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De la Peña explicó que, aunque el impacto no será inmediato, la inmovilización sí podría afectar la operación institucional debido a que esa partida se utiliza para trasladar fondos hacia otras cuentas destinadas a cubrir proyectos, obras, compra de repuestos y necesidades operativas de la portuaria.

El dirigente de Empornac insistió en que la medida carece de sustento legal debido a que, según afirmó, los bienes del Estado son inembargables.

"Es totalmente aberrante en el ámbito legal, porque los bienes del Estado son inembargables y cómo un juez viene a dictar esto sobre unos bienes del Estado", cuestionó el representante de la empresa portuaria.

Asimismo, informó que la notificación judicial fue recibida la tarde del viernes y que la institución deberá informar al juzgado sobre el cumplimiento de la inmovilización de cuentas en un plazo de 24 horas.

El portal guatecompras.gt confirma que la empresa fue constituida en 1998. (Foto: Guatecompras.gt / Soy502)

De la Peña adelantó que Empornac presentará acciones legales para revertir la decisión judicial y buscar que el proceso sea "reencauzado".

Soy502 consultó el portal guatecompras.gt y logró constatar que la empresa Equipos del Puerto S. A., fue constituida el 23 de octubre de 1998 y se dedica al transporte marítimo y cabotaje.

La información del portal precisa que Luis Pedro Chang Figueroa, figura como el representante legal de la empresa y esta no cuenta actualmente con inhabilitaciones vigentes.

En los datos del domicilio fiscal de la entidad hay un número de teléfono y otro de fax, se llamó a ambos para obtener una versión de la empresa, pero ambos números señalan que están pendientes de instalación.