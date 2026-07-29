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La enfermedad que está afectando a los niños y los hace faltar a clases

  • Por Jessica González
29 de julio de 2026, 11:16
Varios niños han sido detectados con infecciones mixtas. (Foto: Shutterstock)

Varios niños han sido detectados con infecciones mixtas. (Foto: Shutterstock)

Varios niños han dejado de ir a sus centros educativos por problemas gastrointestinales. 

EN CONTEXTO: ¡Cuidado con los niños! Médico alerta sobre enfermedad que inicia con fiebres altas

Desde el regreso a clases, tras las vacaciones de medio año, muchos niños han presentado cuadros de enfermedades gastrointestinales.

Según relata el pediatra y especialista, Alejandro de León, esto se debe a las lluvias y al extremo calor que afecta al país. 

"El 80% de estos casos es de origen viral, los virus más comunes son rotavirus, adenovirus y astrovirus. También hemos tenido un incremento en casos de infecciones bacterianas como salmonella, campylobacter y ecolis", expresó el galeno. 

Asimismo, afirma que se han registrado casos de infecciones mixtas, virales y bacterianas. 

En cualquiera de los casos, de León afirma que "es importante mantener bien hidratados a los pacientes y hacer un buen diagnóstico", para detectar bien de qué se trata. 

Es vital el lavado de manos y cuidar la cocción de los alimentos. También evitar el consumo de agua contaminada. 

En caso de detectar vómitos o diarrea, se recomienda acudir de inmediato con el especialista.

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