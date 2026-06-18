¡Era día de pago! Asesinan al administrador de una finca

Los trabajadores del lugar lo hallaron sin vida entre la maleza.
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Un crimen se registró en un terreno ubicado en la Finca La Trinidad, Suchitepéquez. El cuerpo del administrador del lugar fue localizado sin vida. A pocos metros ubicaron la motocicleta de la víctima.
El hombre asesainado fue identificado como Jorge Armando Yax Galindo, de 34 años, quien presentaba varios impactos de arma de fuego en la cabeza.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena.
Según varios testigos y trabajadores del lugar, ese día recibirían su pago, pero Yax nunca llegó, por lo que creen que pudo tratarse de un asalto.
Por su parte, el Ministerio Público maneja dos líneas de investigación, las cuales se mantienen en reserva.