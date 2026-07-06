Gobierno mantiene operativos por entrega del Bono 14 y fase final del Mundial

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Ambas situaciones provocan un incremento de las actividades comerciales y de consumo a nivel nacional.

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El Gobierno informó que el Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene preparados operativos de seguridad ante la próxima entrega del Bono 14 y la celebración de las fases finales del Mundial.

Dichos preparativos se dan debido a que ambos acontecimientos incrementan la actividad comercial, el consumo y la movilización de personas en el país.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que la cartera del Interior desarrolla acciones de seguridad de manera permanente y que estas son adaptadas según las condiciones y los riesgos previsibles en determinados momentos del año.

Según el mandatario, este tipo de dispositivos se implementa habitualmente durante actividades que generan concentraciones masivas o un aumento de la movilidad, como los desfiles, la Semana Santa y las celebraciones de fin de año.

El presidente anunció que se harán operativos en los próximos días. (Foto: DCA / Soy502)

"Alrededor de esto, el Ministerio de Gobernación tiene montado un operativo que va tanto desde el punto de vista de seguridad territorial", declaró el gobernante al ser consultado sobre las medidas previstas para los próximos días.

El jefe del Organismo Ejecutivo indicó que las autoridades trabajan para contener las operaciones de estructuras criminales en distintos puntos del territorio nacional.

Agregó que los dispositivos deben modificarse constantemente debido a que las acciones policiales ejecutadas en una zona pueden provocar el desplazamiento de los grupos delictivos hacia otros sectores.

Arévalo recordó que durante una conferencia de prensa anterior se abordó este fenómeno y señaló que el éxito de una intervención de seguridad en un área determinada puede trasladar la actividad criminal hacia otro lugar.

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"Hay que ir montando este tipo de operativos. Así que el Ministerio de Gobernación está montando los dispositivos para poder hacerlo", afirmó el presidente.

Aunque no detalló la cantidad de agentes que participarán, las zonas prioritarias ni el periodo durante el cual permanecerán vigentes las medidas, aseguró que el Mingob ya trabaja en la preparación y adaptación de los dispositivos.

La entrega del Bono 14 representa un aumento temporal en la disponibilidad de dinero entre los trabajadores, mientras que los encuentros finales del Mundial podrían generar una mayor afluencia de personas en comercios, restaurantes, centros de entretenimiento y otros espacios públicos.

Ante ese escenario, las acciones anunciadas estarán orientadas a prevenir hechos delictivos, reforzar la seguridad territorial y responder a posibles cambios en la operación de las estructuras criminales.