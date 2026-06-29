Instan a utilizar el Bono 14 en comercios formales para fortalecer la economía

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Sector industrial del país señala que de esa forma se puede proteger al consumidor.

La Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof), de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), hizo un llamado a la población a realizar las compras relacionadas con el Bono 14 en comercios formales y establecidos.

La institución considera que estos comercios ofrecen garantías, facturación y respaldo al consumidor, además de contribuir al fortalecimiento de la economía nacional.

La entidad recordó que el Bono 14, prestación laboral obligatoria que los empleadores deben pagar durante la primera quincena de julio, representa generalmente un salario mensual adicional para los trabajadores.

Señala que constituye uno de los principales impulsores del consumo durante el segundo semestre del año y permite a miles de familias cubrir necesidades, adquirir bienes y servicios, ahorrar o realizar inversiones.

De acuerdo con Codecof, el impacto económico de esta prestación es significativo y citó estimaciones del Banco de Guatemala, según las cuales, entre el asueto por el Día del Ejército y el pago del Bono 14, se inyectan alrededor de Q3,500 millones adicionales a la economía nacional.

El Bono 14 impulsa el consumo y dinamiza la economía nacional; la Cámara de Industria destacó que comprar en establecimientos formales fortalece el empleo y combate el comercio ilícito. (Foto: Archivo / Soy502)

Agrega que esto genera un efecto inmediato sobre la actividad comercial y productiva del país.

En ese contexto, la comisión señaló que el comercio formal experimenta uno de sus períodos de mayor dinamismo, particularmente en sectores como electrodomésticos, tecnología, vestuario, calzado y artículos para el hogar.

Según explicó, este incremento en las ventas refleja cómo el consumo responsable beneficia a empresas que cumplen con sus obligaciones legales, laborales y fiscales.

Asimismo, destacó que el comercio formal desempeña un papel fundamental en la generación de empleo y el desarrollo económico de Guatemala.

La CIG indicó que la actividad industrial y comercial aporta de manera importante al empleo formal, al Producto Interno Bruto (PIB) y a la recaudación tributaria, recursos que posteriormente contribuyen al financiamiento de los servicios públicos y al crecimiento sostenible del país.

La organización también enfatizó que el Bono 14 no solo fortalece el consumo de los hogares, sino que fomenta el empleo y dinamiza la economía, generando beneficios para diversos sectores productivos.

Ante el incremento de las compras durante esta temporada, Codecof exhortó a los consumidores a privilegiar establecimientos formales.

Debido a que de esa forma pueden acceder a garantías, comprobantes de compra y mecanismos de respaldo en caso de reclamos, elementos que brindan mayor seguridad a los usuarios.

La comisión advirtió además que comprar en el comercio formal contribuye a combatir el comercio ilícito, una práctica que genera competencia desleal, afecta a las empresas que cumplen con la ley y reduce los recursos que el Estado obtiene mediante la recaudación de impuestos.

En ese sentido, CODECOF reafirmó su compromiso de impulsar acciones orientadas a fortalecer el comercio lícito mediante espacios de diálogo, coordinación interinstitucional y propuestas para reducir el impacto de actividades ilegales como el contrabando y la falsificación.