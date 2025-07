Guía del Bono 14

-

En estos próximos días los guatemaltecos recibirán el Bono 14. Acá te despejamos las dudas sobre este pago extra.

La llegada del Bono 14 dinamiza la economía y permite a los guatemaltecos salir adelante con el pago de deudas o emprender algún negocio. Acá te contamos en qué consiste, quiénes tienen este derecho y cómo calcularlo, entre otros detalles.

¿Qué es?

La bonificación anual para trabajadores del sector privado y público en relación de dependencia, más conocida como Bono 14 es una prestación laboral obligatoria e irrenunciable.

¿Quiénes lo reciben?

Este bono es para todos los trabajadores en relación de dependencia tanto de la entidad privada como de la pública.

¿Cuál es su origen?

Dicha bonificación fue creada hace 33 años mediante el Decreto 42-92 del Congreso de la República y es equivalente al 100% del salario ordinario devengado por el trabajador en un mes, siempre y cuando este haya laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago.

Al respecto, Miriam Roquel, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), destacó que la importancia de esta prestación radica ser una compensación económica adicional al sueldo y aguinaldo que ayuda a mejorar la calidad de vida y situación económica de los trabajadores.

¿Cómo se calcula?

La ministra también precisó que el Bono 14 se calcula tomando en cuenta el salario promedio de los últimos 12 meses, dividido por 365 y multiplicado por los días laborados.

Asimismo, la Ley precisa que la bonificación "deberá pagarse durante la primera quincena de julio de cada año" y agrega que si la relación laboral termina por cualquier causa "el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el uno de julio inmediato anterior y la fecha de terminación".

¿Cómo se calcula el Bono 14?



Es muy sencillo

Se toma en cuenta el salario ordinario mensual promedio que la persona trabajadora haya recibido en el período comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año actual.#UtzSamaj #MintrabAvanza pic.twitter.com/2VCfLSUayn — MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) July 6, 2025

¿Lo pueden pagar después del 15 de julio?

No. La legislación no menciona prórroga alguna para el pago del Bono 14, por lo que, a diferencia del Aguinaldo, que se recibe en diciembre, esta prestación no puede ser pagada en dos partes por el patrono.

¿Se realizan deducciones?

No. Las leyes que se utilizan de forma supletoria para regular el pago de esta prestación dejan claro que el Bono 14 no está sujeto a deducciones como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que no se tomarán en cuenta los gastos representación, sueldos extraordinarios, sobresueldos o cualquier otra remuneración adicional al sueldo.

¿Y si no recibo el Bono 14?

Douglas Coy, defensor de las Personas Trabajadoras de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que si después del 15 de julio los trabajadores en relación de dependencia no reciben el beneficio deben denunciar al 1511 o acercarse a la sede central o a la delegación departamental del Mintrab.

Precisó que en el caso de los trabajadores del sector público deben hacerlo ante la Inspección General de Trabajo del Mintrab, para coordinar una inspección, mientras que por mandato de Ley la PDH es la encargada de velar por el cumplimiento del beneficio en el sector público, por lo que reciben las denuncias de ese sector de trabajadores.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo esperan incrementar en un 50% la cantidad de revisiones del cumplimiento del pago del Bono 14 en comparación con 2024. (Foto: DCA)

¿Qué debo presentar en la denuncia?

Para interponer una denuncia por el incumplimiento del pago de Bono 14, el demandante debe presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), e indicar el nombre completo de la empresa y datos exactos de dirección, teléfono y nombre del patrono.

Coy agregó que la PDH, a través de la Defensoría que dirige, acompañará a las inspecciones que el Mintrab realizará a partir del 16 de junio.

La legislación no menciona ninguna prórroga para el pago del Bono 14. (Foto: Archivo / Soy502)

Sobre las inspecciones

La ministra Roquel agregó que para 2025 se tiene programado llevar a cabo 3 mil 719 inspecciones en todo el territorio nacional, lo cual representa un incremento del 50% en relación con las hechas el año pasado.

La funcionaria resaltó que si en el proceso de inspección se detecta un incumplimiento, se otorga un plazo de 5 días al empleador para regularizar la situación.

Posteriormente, se lleva a cabo una segunda verificación y si se constata que persiste el incumplimiento del pago, el Mintrab impone las sanciones establecidas en la Ley, que pueden ser una multa de entre ocho y 18 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.