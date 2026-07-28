Exalcalde pertenecía a una de las bandas criminales más temidas de Ecuador

-

Al entrar a la vivienda del exfuncionario, encontraron unas placas de oro con la foto de Pablo Escobar.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a hombre hallado sin vida dentro de auto en zona 13

La policía detuvo el martes a un exalcalde de una localidad minera de Ecuador considerado como el principal financista de la banda criminal de Los Lobos, vinculada al narcotráfico y la minería ilegal, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Durante el operativo contra Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez en la andina provincia de Azuay, los uniformados hallaron unas placas de oro que tenían la foto del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En total seis personas fueron detenidas, incluidos familiares de Bermeo, quien estuvo entre 2019 y 2023 al frente del municipio de Ponce Enríquez, una zona rica en material aurífero.

Una de las estructuras más sangrientas

Bermeo, alias B.B., es considerado el "principal financista de una de las estructuras más sangrientas que hemos tenido en el país, ha estado detrás de la minería ilegal", dijo Reimberg, en una rueda de prensa.

Agregó que también está implicado en ataques con explosivos.

"Este sujeto entre 2023 y 2025 movió aproximadamente 3,2 millones de dólares a través de la utilización de empresas mineras", señaló Reimberg, quien participó en el operativo desarrollado en las provincias de Azuay y El Oro.

Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

Esta captura "representa la caída de uno de los principales financistas de Los Lobos, una organización criminal que durante años utilizó la minería ilegal para generar millones de dólares destinados a fortalecer su estructura, expandir su violencia y someter a comunidades enteras mediante el miedo", dijo Reimberg.

Ecuador fue en 2025 uno de los más violentos de Latinoamérica. Reportó 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

En 2024, Estados Unidos declaró a Los Lobos como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador. Integrantes de este grupo también fueron condenados por participar en el asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Con información de AFP