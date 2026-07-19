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Así quedó el picop tras emboscada en San Miguel Dueñas (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 12:08
Los múltiples disparos quedaron registrados en la estructura del transporte.&nbsp;(Foto vía: RRSS)

Los múltiples disparos quedaron registrados en la estructura del transporte. (Foto vía: RRSS)

Un ataque armado se originó luego de una emboscada por posibles conflictos entre grupos criminales.

EN CONTEXTO:  Identifican a uno de los fallecidos tras emboscada

Un picop fue intervenido por hombres fuertemente armados cuando circulada sobre la calle de ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, la noche del 18 de julio.

Dos camionetas tipo agrícolas aguardaban poder evitar que el picop avanzará para poder atacar a sus tripulantes. Momentos después de interceptarlos, los sujetos dispararon consecutivamente con armamento pesado.

En el picop quedaron registrados los impactos de bala que provocaron la muerte de dos personas y dejando a otra herida.

Según las primeras versiones de la Policía Nacional Civil (PNC), el crimen pudo tratarse de un ataque directo por conflictos entre pandillas.

No se reportan capturados, pero las autoridades investigan para hallar con los responsables.

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

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