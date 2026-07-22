Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Tres atletas guatemaltecos no competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

  • Por Pablo Arrivillaga
22 de julio de 2026, 16:30
El medallista olímpico, Érick Barrondo no competirá en las justas regionales debido a la cancelación de la media maratón de marcha. (Foto: Archivo)

El medallista olímpico, Érick Barrondo no competirá en las justas regionales debido a la cancelación de la media maratón de marcha. (Foto: Archivo)

Los atletas Erick Barrondo, Uriel Barrondo y Lola Satre no podrán representar a Guatemala en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Federación Deportiva Nacional de Atletismo (FDNA) confirmara este miércoles sus bajas para la cita regional.

OTRAS NOTICIAS: Italia negocia con Pep Guardiola para convertirlo en su nuevo seleccionador

En el caso de Érick y Uriel Barrondo, dos de los máximos referentes de la marcha guatemalteca, su ausencia se debe a la cancelación de la prueba masculina de maratón marcha del programa oficial de los Juegos, una decisión ajena tanto a los atletas como a la Federación.

La eliminación de la prueba de maratón marcha también impedirá que Uriel Barrondo represente a Guatemala. (Foto: COG)
La eliminación de la prueba de maratón marcha también impedirá que Uriel Barrondo represente a Guatemala. (Foto: COG)

La medida deja fuera de competencia a ambos marchistas, quienes se habían preparado para defender los colores de nuestra bandera en Santo Domingo. Tras la publicación del comunicado a través de redes sociales, Érick comentó "nos vemos en los Juegos Panamericanos", confirmando su presencia en las justas que se desarrollarán en 2027 en Lima, Perú. 

 

 

Lesión deja fuera a Lola

Por su parte, Lola Satre Morales tampoco podrá competir debido a una lesión. La prioridad será su recuperación para que pueda regresar en óptimas condiciones y volver a representar a Guatemala en futuras competencias.

Lola Satre no competirá en Santo Domingo debido a una lesión. (Foto: Northeastern University)
Lola Satre no competirá en Santo Domingo debido a una lesión. (Foto: Northeastern University)

La FDNA reconoció el esfuerzo, compromiso y dedicación de los tres atletas durante su preparación para estos Juegos y les expresó su respaldo de cara a sus próximos desafíos, con la confianza de que volverán a defender con orgullo los colores nacionales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar