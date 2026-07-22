Tres atletas guatemaltecos no competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los atletas Erick Barrondo, Uriel Barrondo y Lola Satre no podrán representar a Guatemala en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Federación Deportiva Nacional de Atletismo (FDNA) confirmara este miércoles sus bajas para la cita regional.
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En el caso de Érick y Uriel Barrondo, dos de los máximos referentes de la marcha guatemalteca, su ausencia se debe a la cancelación de la prueba masculina de maratón marcha del programa oficial de los Juegos, una decisión ajena tanto a los atletas como a la Federación.
La medida deja fuera de competencia a ambos marchistas, quienes se habían preparado para defender los colores de nuestra bandera en Santo Domingo. Tras la publicación del comunicado a través de redes sociales, Érick comentó "nos vemos en los Juegos Panamericanos", confirmando su presencia en las justas que se desarrollarán en 2027 en Lima, Perú.
Lesión deja fuera a Lola
Por su parte, Lola Satre Morales tampoco podrá competir debido a una lesión. La prioridad será su recuperación para que pueda regresar en óptimas condiciones y volver a representar a Guatemala en futuras competencias.
La FDNA reconoció el esfuerzo, compromiso y dedicación de los tres atletas durante su preparación para estos Juegos y les expresó su respaldo de cara a sus próximos desafíos, con la confianza de que volverán a defender con orgullo los colores nacionales.