Fiscalía aclara en conferencia qué ocurrió a Karely Ruiz

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó en una conferencia oficial los detalles de la investigación del ataque a Karely Ruiz en su casa.
EN CONTEXTO: ¿Qué se sabe de la invasión a la vivienda de Karely Ruiz?
Javier Flores Saldívar detalló el móvil del caso, afirmando que se trató de un robo con violencia.
"El móvil es un robo con violencia, en el cual se han especificado por varios medios que es la cantidad de veinte mil pesos en efectivos... se están examinando las cámaras que existen para encontrar a los responsables", afirmó.
El fiscal dijo que aún no se tiene conocimiento de que Karely y su hija hayan recibido daños físicos, solo del esposo se sabe que fue lastimado.
Ademas dijo que según las cámaras entraron "seis a siete personas", según el testimonio de una de las víctimas iban armados e irrumpieron de madrugada.
Por ahora la familia afectada está bien y las autoridades vigilan el lugar.