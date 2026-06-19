Fundación Bi impulsa Open Centroamericano de Taekwondo

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Fundación Bi, por medio de su eje Crecer, llevó a cabo el Open Centroamericano de Taekwondo en el Domo Polideportivo de la zona 13. El objetivo principal de esta actividad fue la recaudación de fondos para financiar el traslado de dos atletas guatemaltecos a Medellín, Colombia, donde participarán en el Grand Prix Feria de las Flores.

El torneo reunió a más de 400 competidores, quienes compartieron el área de combate con los integrantes de la fundación. La actividad contó con el aval de la Federación Nacional de Taekwondo y el respaldo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

(Fotografía cortesía: Fundación Bi)

Formación y proyección internacional

Durante el desarrollo de los encuentros, los participantes aplicaron los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto, lo que permitió la integración de las academias de la región.

Este Open forma parte de las acciones del Programa Social y Deportivo de la fundación, el cual opera desde hace diez años. Los datos del programa registran los siguientes alcances:

Más de 70 jóvenes incorporados a la Selección Nacional a lo largo de su trayectoria.

14 atletas activos en representaciones de carácter internacional.

“ Este Open representa un paso más para seguir innovando y generar nuevas experiencias para nuestros deportistas. Estamos convencidos de que el deporte forma atletas, además de contribuir a la formación de personas con disciplina, respeto, perseverancia y valores para toda la vida. ” María José Paiz , Gerente de Fundación Bi.

Innovación en los galardones y alianzas

Las medallas otorgadas a los ganadores de cada categoría fueron diseñadas y fabricadas por el Laboratorio de Desarrollo y Validación de Ideas del Centro de Innovación y Emprendimiento Bi.

La ejecución de este encuentro deportivo se realizó en alianza con marcas patrocinadoras como Banco Industrial, entre otras.