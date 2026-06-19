Gobierno habilita portal informativo sobre gasolina E10

-

Las autoridades implementaron el portal como parte de la estrategia de atención al usuario e información pública sobre la gasolina E10.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades afinan protocolo de atención al usuario por entrada de la gasolina E10

Con la próxima implementación de la gasolina E10 en Guatemala, el Gobierno puso a disposición de la población el portal e10.gob.gt con información sobre la mezcla de combustible que comenzará a estar vigente a partir del próximo 30 de junio.

La medida cuenta con un periodo de transición hasta al 21 de agosto para que todos los agentes involucrados puedan estar listos según lo indicó el Ministro de Energía y Minas (MEM), Victor Hugo Ventura.

"Un pequeño ajuste para posibilitar un periodo de transición en el sentido de lograr que el 21 de agosto entre el etanol (E10) sin ningún pretexto y todos los agentes involucrados estén listos para operar", explicó.

La gasolina E10 iniciará su fase de operativización el próximo 30 de junio, mientras que las autoridades prevén que los ajustes técnicos y administrativos dentro de la cadena de comercialización concluyan el 21 de agosto. (Foto: Archivo/Soy502)

Añadió que algunos importadores solicitaron más tiempo debido a que aún concluyen inversiones relacionadas con la infraestructura necesaria para la incorporación del etanol en la gasolina.

Portal web

El sitio fue creado como un espacio de consulta para que conductores, motoristas y usuarios en general puedan conocer cómo funcionará la gasolina E10, cuáles son sus características y qué cambios implica.

Entre la información disponibles se encuentran preguntas frecuentes, estudios técnicos, documentos de consulta y material informativo sobre el uso del etanol en combustibles.

El sitio explica qué es la gasolina E10 y cómo funcionará su incorporación al mercado nacional. (Imagen: captura de pantalla)

LEE TAMBIÉN: Arévalo señala que gasolina E10 bajará los precios de los combustibles en Guatemala

También se explica que la gasolina E10 está compuesta por un 90% de gasolina y un 10% de etanol, un alcohol producido a partir de materias primas de origen vegetal que brinda beneficios ambientales; así como datos relacionados con la calidad del combustible y las razones que impulsaron la adopción de la gasolina E10 en Guatemala.

Respecto a la compatibilidad de la mezcla con vehículos y motocicletas en el portal se incluye estudios, análisis técnicos y documentación proporcionada por fabricantes, además de información sobre la experiencia de otros países que ya utilizan este tipo de combustible.

Los usuarios pueden consultar información sobre compatibilidad de la gasolina E10 con vehículos y motocicletas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Durante una citación en la Comisión de Defensa del Consumidor y Atención al Usuario del Congreso, las autoridades señalaron que el portal forma parte de la estrategia de información pública para acompañar la entrada en vigor del nuevo combustible y atender las consultas que puedan surgir entre los consumidores.

Además del contenido disponible en la página web, los usuarios pueden enviar preguntas a través del correo info@e10.gob.gt, habilitado para orientar a los usuarios sobre dudas que no resuelva en el portal.