Graban a hombre acosando a una mujer en un bus de zona 18

En un video que circula en redes sociales se observa a un hombre acosando a varias mujeres en una línea de buses rojos, según se indica, de zona 18. Las mujeres que el hombre busca son de edad avanzada.

Según informó el medio DeGuate un usuario de redes sociales compartió el video para hacer conciencia de los acosos sexuales en los transportes colectivos del país.

Indicaron que el usuario detalló lo siguiente: “El Lunes 24 de Febrero aproximadamente a las 10 a.m. en un bus de la ruta 18 capté a esta escoria que estaba acosando física y sexualmente a una mujer que se encontraba sin acompañante en el bus”.

En el video que dura 1 minuto 45 segundos se observa claramente como un hombre, con total descaro, se roza con una mujer que se incomoda inmediatamente. El hombre va parado y sin razón alguna se pega a la señora que va sentada. La mujer intenta moverse en varias ocasiones y cuando ya no soporta el abuso opta por levantare. Incluso, al dejar el asiento el hombre sigue pegándole sus partes íntimas.

Pero el hombre no para allí, mira de forma lasciva a la mujer que va detrás de la que acosa y ella al notarlo, se incomoda y se da la vuelta. El asiento del bus se ocupa inmediatamente después con otra mujer, de la tercera edad. Nuevamente el hombre hace lo mismo.

El hombre nota que lo están grabando, pero nada lo detiene, ni siquiera los comentarios de quienes le observan.

Según relataba el usuario que grabó el incómodo momento: “Lo que pasó después de dejar de grabar fue que el lugar de atrás se desocupa y un hombre le dijo al sujeto que se sentará en él (no estoy seguro si el hombre vio lo que pasaba). El acusado se subió en la estación nueva de Transmetro en la Atlántida y se bajó en la Plaza Barrios caminando con dirección a la 18 Calle”.

Desgraciadamente este tipo de hechos son comunes en los transportes colectivos del país. Sucesos como este se ven en Transmetro, Transurbano, buses rojos y camionetas extraurbanas.

Según termina de relatar quien grabó al hombre, no intervino en ningún momento ni paró el acoso porque iba acompañado de su madre y no quería arriesgarse a que llevara algún arma y le agrediera.

“ Yo tengo hermana y madre y no me gustaría que pasaran por estas cosas, espero que las respectivas autoridades den con este individuo ya que no es de esperarse que esta sea la única ni la primera vez que lo haga ”

Autor del video