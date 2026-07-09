Guatemala y Reino Unido firmarán acuerdo que dará inicio al desarrollo del Metro Riel

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El Gobierno de Guatemala señala que objetivo del acuerdo es garantizar que los recursos del Estado sean administrados con el acompañamiento de un socio con capacidades comprobadas.

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El Gobierno de Guatemala y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmarán este jueves 9 de julio un acuerdo en materia de infraestructura y proyectos prioritarios.

Dicho instrumento marcará el inicio formal de la cooperación bilateral para el desarrollo del proyecto Metro Riel en Guatemala.

La actividad está programada para llevarse a cabo la tarde de este jueves en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, según la convocatoria oficial.

Colaboración en infraestructura

El acuerdo permitirá establecer el marco de colaboración entre ambos gobiernos para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura.

Entre esos proyectos figura el sistema Metro Riel que el Ejecutivo guatemalteco plantea como una de las principales alternativas para atender los problemas de movilidad en la región metropolitana.

Bernardo Arévalo afirmó que el convenio permitirá contratar asistencia de manera transparente. (Foto: Archivo / Soy502)

En declaraciones anteriores, el presidente Bernardo Arévalo explicó que el Gobierno identificó la necesidad de contar con un socio internacional con experiencia técnica de primer nivel para acompañar el desarrollo del Metro Riel.

Esto debido principalmente a la magnitud de la obra y a los recursos públicos que deberán destinarse para su ejecución.

"Lo que hemos identificado es que la dimensión técnica de un compromiso de esta naturaleza requiere contar con un socio que tenga la experiencia de nivel mundial", declaró el mandatario.

Arévalo señaló que el objetivo es garantizar que los recursos del Estado sean administrados y utilizados con el acompañamiento de un socio con capacidades comprobadas en la planificación, construcción y operación de sistemas ferroviarios y de transporte de gran escala.

De acuerdo con el presidente, Reino Unido manifestó interés en convertirse en socio del Gobierno de Guatemala para el desarrollo del Metro Riel, tomando en cuenta su experiencia en la operación de trenes y otros medios de transporte.

Como referencia, el gobernante mencionó la participación británica en el desarrollo del sistema de metro de Lima, en Perú.

También indicó que funcionarios guatemaltecos realizaron visitas conjuntas para conocer los resultados de ese proyecto y evaluar qué elementos podrían aplicarse en Guatemala.

"Están también dispuestos a establecer con el Gobierno de la República un acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que nos va a permitir hacer una contratación de manera transparente de esta asistencia", afirmó Arévalo.

El mecanismo de Gobierno a Gobierno permitiría contratar directamente la asistencia y el acompañamiento técnico necesarios para estructurar el proyecto, bajo un esquema que, según el Ejecutivo, busca garantizar transparencia y respaldo institucional.

Como parte del acuerdo, Guatemala trasladaría los recursos destinados a los servicios de asesoría técnica, sin embargo, todavía deberán definirse aspectos relacionados con el financiamiento de las distintas etapas del Metro Riel.

El acuerdo bilateral marcará el inicio de la cooperación técnica para desarrollar el sistema ferroviario. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo también adelantó que existe la posibilidad de obtener respaldo de la banca británica de desarrollo para financiar componentes relacionados con la construcción o implementación del sistema ferroviario.

"Al firmar el documento, la carta de entendimiento, vamos a poner en marcha ya de manera formal y legal un compromiso en el que llevamos varios meses trabajando en conjunto", declaró el presidente.

La firma prevista para este jueves representará el primer paso formal para establecer la participación británica en el proyecto.

El Gobierno ha presentado el Metro Riel como un proyecto prioritario para reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan por la ciudad de Guatemala y los municipios del área metropolitana.