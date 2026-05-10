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Localizan sin vida a reconocido médico en Izabal

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 09:04
El médico fue localizado sin vida en el interior de su clínica. (Foto: Shutterstock)

El médico fue localizado sin vida en el interior de su clínica. (Foto: Shutterstock)

El experto de la salud era muy reconocido en el sector por su trayectoria.

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Durante la tarde del sábado 9 de mayo, se localizó el cuerpo de un hombre dentro de una clínica médica ubicada en el municipio de Río Dulce, Izabal.

La víctima fue identificada como Herber Gerardo Barrios Gaitán, quien era médico y propietario de la clínica.

El cuerpo fue localizado en el interior de su consultorio. (Foto: RRSS)
El cuerpo fue localizado en el interior de su consultorio. (Foto: RRSS)

El galeno habría fallecido por causas que aún se desconocen. Pero, según información preliminar podría haber sido por causas naturales.

Vecinos de la localidad se encuentran consternados tras el fallecimiento del profesional, quien era apreciado por su labor y trayectoria. 

(Imagen: RRSS)
(Imagen: RRSS)

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