Conductor queda atrapado tras choque en la Interamericana (video)

El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo luego del choque.
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Los Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia que provocó un choque entre un camión y un vehículo en el km. 42.5 de la ruta Interamericana.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo 10 de mayo, cuando ambos transportes chocaron.
Mira:
La estructura del vehículo quedó destrozada causando que el conductor quedara atrapado.
Cuerpos de socorro acudieron a rescatarlo utilizando maquinaria especial.