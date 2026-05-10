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Conductor queda atrapado tras choque en la Interamericana (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 07:23
Este accidente se generó en horas de la madrugada del 10 de mayo. (Foto: captura de video)

Este accidente se generó en horas de la madrugada del 10 de mayo. (Foto: captura de video)

El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo luego del choque.

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Los Bomberos Voluntarios acudieron a la emergencia que provocó un choque entre un camión y un vehículo en el km. 42.5 de la ruta Interamericana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo 10 de mayo, cuando ambos transportes chocaron.

Mira:

La estructura del vehículo quedó destrozada causando que el conductor quedara atrapado.

Cuerpos de socorro acudieron a rescatarlo utilizando maquinaria especial.

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